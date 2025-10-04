Martha Heredia anuncia el nacimiento de su hijo y pide oraciones por su salud

Fotografía difundida por Martha Heredia con la que anuncia el nacimiento de su primer hijo, para quien pidió oración. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante dominicana Martha Heredia anunció este sábado el nacimiento de su hijo y pidió a sus seguidores que eleven oraciones por la salud del recién nacido, quien permanece ingresado en un centro médico.

Heredia, quien alcanzó fama internacional tras ganar la sexta edición de Latin American Idol, compartió a través de sus redes sociales la noticia con una imagen del bebé dentro de una incubadora, acompañada de emotivos mensajes en los que expresó su fe y gratitud.

"En medio de tantas pruebas Dios sigue siendo fiel, mostrándome su amor y su misericordia. Llegaste para enseñarme que hay que ser fuerte y confiar en el propósito divino", escribió la artista.

Te espero en casa

La cantante, comprometida con el también cantante, mexicano, Gerardo Lares, manifestó su deseo de ofrecer a su hijo un hogar lleno de amor y estabilidad.

"Trabajando duro en mi carrera sin bajar los brazos porque te estoy esperando en casa junto a papá para darte una vida digna llena de amor y paz familiar, con todas las esperanzas de convertirme en ese ejemplo de perseverancia que te guíe por el camino correcto hijo mío y crezcas viendo a mami y a papi luchando y trabajando por ti", expresó la artista, que había revelado su embarazo en mayo de este año.

Finalmente, Heredia pidió a sus seguidores unirse en oración por la recuperación del bebé:

"Les pido muchas oraciones, no pido más, yo confío en el Señor y siempre ha sido fiel".