Sacha presenta bachata "Inútil" en gira promocional en RD

El cantautor dominicano Sacha, radicado en Estados Unidos, concluyó recientemente una exitosa gira de promoción en República Dominicana, donde presentó su primer sencillo "Inútil", una bachata romántica con la que busca abrirse paso en el competitivo mundo de la música tropical.

Durante su visita al país, el artista recorrió diferentes medios de comunicación, incluyendo programas de televisión, emisoras de radio, medios impresos y plataformas digitales.

En cada encuentro, Sacha fue recibido con entusiasmo, destacando por su autenticidad y propuesta musical cargada de sentimiento, indica una nota de prensa.

Fusiones en el tema

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/sacha-ef30e3d1.jpg (FUENTE EXTERNA)

"Inútil", disponible desde mediados de septiembre en todas las plataformas digitales, presenta una fusión de influencias musicales que van desde la trova de Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, hasta la balada pop y los ritmos tradicionales dominicanos como la bachata, el bolero y el merengue .

Sacha inició su carrera musical en 2014 en Punta Cana y desde entonces ha llevado su talento a escenarios internacionales, especialmente como vocalista de la línea de cruceros Carnival Cruise, experiencia que considera clave para su crecimiento profesional.

Nuevo tema

Como parte de su nuevo proyecto artístico, el cantante anunció que lanzará un tema nuevo cada mes hasta completar su primer EP, titulado "Raíces", con el que busca rendir homenaje a los géneros que han influido en su trayectoria.

"Quiero que cada canción sea un puente que conecte mi historia con la del público, una forma de compartir lo que llevo en el alma", expresó el artista al cierre de su gira promocional.

Con esta propuesta, Sacha se perfila como una nueva voz dentro de la bachata contemporánea, apostando por la calidad musical y la conexión emocional con sus oyentes, al tiempo que reafirma el alcance internacional de los ritmos dominicanos.