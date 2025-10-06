Martha Heredia informa que su hijo "va evolucionando poco a poco" tras permanecer ingresado

Martha Heredia confirma habla sobnre la salud de su hijo en sus redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante dominicana Martha Heredia informó la noche del domingo 5 de octubre que su hijo, quien permanece ingresado en un centro médico desde su nacimiento, "va evolucionando poco a poco y mostrando mejoría".

El mensaje fue publicado en una historia de su cuenta de Instagram, donde la artista agradeció las muestras de apoyo y las oraciones recibidas durante los últimos días.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/mensaje-mh-ab0356fd.jpg

"Gracias a todos los que han llamado, escrito o los que nos han acompañado a través de las redes, con palabras de aliento y oraciones por nuestro hijo. Va evolucionando poco a poco y mostrando mejoría. Sigamos orando y confiando en el Señor", escribió Heredia.

La ganadora de la sexta edición de Latin American Idol añadió que tanto ella como su prometido, el cantante mexicano Gerardo Lares, están "muy agradecidos" por el respaldo recibido.

"Gerardo y yo estamos muy agradecidos. Dios los bendiga", concluyó el mensaje, acompañado de un corazón azul y un emoji de oración.

Nacimiento confirmado

Heredia había anunciado el nacimiento de su hijo el sábado, compartiendo una fotografía del bebé dentro de una incubadora y pidiendo a sus seguidores "muchas oraciones" por su recuperación.

La intérprete de Tú mi gran amor reveló su embarazo en mayo de este año y manifestó su deseo de ofrecer al niño "una vida digna llena de amor y paz familiar" junto a su pareja.

Hasta el momento, la artista no ha ofrecido más detalles sobre el estado de salud del recién nacido.