Influencer brasileña muere en accidente en São Paulo tras salir despedida por no usar cinturón

La influencer brasileña Rafaela Del Bianchi, conocida por compartir su vida como madre y creadora de contenido en redes sociales, murió a los 27 años tras sufrir un accidente de tráfico en la madrugada del sábado, en la carretera Lix da Cunha, en el estado de São Paulo.

Según el Departamento de Seguridad Pública de São Paulo, el vehículo en el que viajaba volcó mientras regresaba de una discoteca.

Del Bianchi, que ocupaba el asiento del copiloto y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió despedida del automóvil y murió en el acto. Su acompañante, que sí usaba el cinturón, solo sufrió heridas leves y fue atendida en el lugar por los equipos de emergencia.

Kerolin llegó al lugar y fue consolada por familiares

La futbolista Kerolin Nicoli, actual jugadora del Manchester City y de la selección brasileña, fue una de las primeras personas en llegar al sitio del siniestro. Según testigos, la deportista se mostró visiblemente afectada y tuvo que ser amparada por amigos y familiares.

Kerolin mantuvo una relación sentimental con Del Bianchi entre 2022 y 2023. En sus redes sociales publicó un emotivo mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores:

"Te amo y te amaré por siempre. Gracias por ser una luz cuando la necesitaba. Estoy orgullosa de ti, de la mujer que eres, de la madre que eres. Me inspiraste mucho. Como hablamos, te amo por siempre. De tu pequeña, ahora más que nada, será nuestra. Te amo por la eternidad".

Horas después, la futbolista compartió también un video acompañado de otro texto:

"Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparadas para perder a alguien. Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra. Me duele saber que ya no puedo abrazarte, pero te siento en cada silencio, en cada recuerdo. Nuestro amor no termina aquí, solo se ha mudado".

Madre e influencer querida

Rafaela Del Bianchi era madre de una niña de once años llamada Júlia. En sus redes sociales, donde acumulaba más de 17,000 seguidores, compartía momentos cotidianos junto a su hija, su pasión por la moda y los viajes, y mensajes sobre maternidad y autoestima.

Seguidores y amigos la describieron como una madre dedicada, alegre y soñadora, y llenaron las plataformas sociales con mensajes de despedida. "Era una mujer de luz, siempre con una sonrisa y palabras amables", escribió una seguidora.