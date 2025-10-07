La Insuperable y sus hijas protagonizan noche de cierre en RDFW 2025

La cantante urbana dominicana Indhira Luna, mejor conocida como La Insuperable, se convirtió en una de las protagonistas del cierre del RDFW 2025, al asistir al desfile "La última medida", un emotivo homenaje al diseñador Martin Polanco, presentado por Cynthia Matos.

La artista se destacó con una pieza exclusiva de Akira, combinada con zapatos de Yves Saint Laurent y una cartera de Versace, bajo la dirección de imagen de Damion Gerardo.

Su estilismo, inspirado en la esencia femenina y bajo el concepto "A friendly reminder of who I am", reflejó la integralidad de Indhira Luna: mujer, artista, empresaria y ser humano, proyectando fortaleza y sencillez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-07-at-0021212cea5b40-c3124542.jpg La Insuperable durante el evento de moda. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el desfile de sus hijas, Escania Luna y Anileiry Luna, quienes modelaron para Matos en honor a Polanco. La diseñadora aprovechó la ocasión para dedicar unas sentidas palabras a la memoria del fenecido creador, resaltando su legado en la moda dominicana.

Del evento

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-07-at-0021462fe734f0-13410b06.jpg La diseñadora Melkis Díaz y La Insuperable.

Previo a la pasarela, La Insuperable sostuvo un encuentro con la prensa en el que compartió sus impresiones y expectativas sobre el desfile y respondió preguntas acerca de su vida personal y profesional, reafirmando el gran momento que vive en su carrera.

Durante la noche, también se le vio compartir con personalidades como la exembajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, así como con José Forteza, editor senior de VOGUE Latinoamérica, y la directora del RDFW, Melkis Díaz.