Myrka Dellanos sale de Telemundo en medio de recortes en la cadena

Con semblante serio, Myrka Dellanos durante una de sus apariciones en La mesa caliente, antes de su salida de Telemundo. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida periodista y presentadora Myrka Dellanos ha quedado fuera de Telemundo y del programa de opinión La mesa caliente, en lo que se perfila como parte de una nueva ola de recortes dentro de la cadena hispana.

La noticia fue confirmada por People en Español, que reportó que el martes fue su último día al aire en el programa.

Dellanos fue llamada este miércoles 8 de octubre a las oficinas de Recursos Humanos, momentos antes de la grabación del show, donde se le comunicó que ya no formaría parte de la empresa. La periodista de 60 años, nacida en La Habana, Cuba, no ha emitido declaraciones oficiales sobre su salida.

Myrka Dellanos se integró a La mesa caliente en 2022, compartiendo pantalla con Giselle Blondet y Verónica Bastos, aportando su amplia trayectoria en el periodismo televisivo hispano.

Aunque ha mantenido silencio sobre los motivos de su salida, Dellanos sí envió un mensaje de esperanza a través de sus historias en Instagram, citando un versículo bíblico.

"Octubre será tu momento crucial", escribió, junto al pasaje de Romanos 8:28: "Todo pasa por una razón, puede que no lo veas ahora, pero tarde que temprano Dios te revelará por qué [pasó]".

Telemundo no ha emitido un comunicado oficial sobre los despidos ni sobre el futuro formato de La mesa caliente tras la salida de Dellanos.