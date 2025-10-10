La Materialista presenta a su hija Emery y Raphy Pina le responde

La Materialista presentó a su hija en una publicación de la revista People en Español. ( INSTAGRAM )

La cantante dominicana La Materialista presentó oficialmente a su hija Emery, nacida el pasado 19 de julio, de su matrimonio con el empresario Eury Matos.

La publicación exclusiva de la revista People en Español, donde la finalista de "La casa de los famosos" mostró el rostro de la bebé, una hermosa niña de pelo negro, se llenó de comentarios halagadores.

El post recibió más de 66 mil 'me gusta' y más de tres mil comentarios en cuestión de horas. "Ay, Dios la bendiga, qué hermosura, Dios le dé salud y una vida llena de amor", escribió la cantante Martha Heredia; "Dios los bendiga familia! hermosa princesa", dijo Olga Tañón, entre otros mensajes de famosos y seguidores.

Pero uno que no dejó pasar la oportunidad fue el empresario y pareja de Natti Natasha, Raphy Pina, quien le hizo referencia, sin mencionarlo, a la polémica del 2023 cuando La Materialista habló sobre el físico de Vida Isabelle, la hija de Natti y Raphy.

La pulla de Pina

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/whatsapp-image-2025-10-10-at-2044160cb7e414-4e6af256.jpg Raphy Pina, Vida Isabelle y Natti Natasha. (FUENTE EXTERNA)

"¿Cómo cambia la vida con el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Uno empieza a ver el mundo de otra manera, o con más sensibilidad y menos ganas de juzgar o criticar lo ajeno, porque sabe lo mucho que dolería", escribió el manejador de Natti Natasha este viernes 10 de octubre en el post de People en Español.

"Felicidades a ambos por este nuevo fruto, que btw está hermosa, que siempre sea mirada con buenos ojos y rodeada de amor", finalizó.

Los fans de la intérprete de "Criminal" se unieron al comentario dando like y comentando, pero otros usuarios instaron a Raphy a "pasar la página" porque Yameyry Ynfante, nombre de pila de La Materialista, ya había pedido disculpas.

Por el momento, La Materialista no ha respondido a este comentario.

La polémica (del 2023)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/whatsapp-image-2025-10-10-at-1950400eee8b3a-e5603660.jpg El comentario de Raphy Pina. (INSTAGRAM)

Durante la conversación con otros integrantes del programa de Telemundo "La casa de los famosos" (2023) sacaron a relucir el nombre de niña de Pina y Natti, que hoy tiene cuatro años.

En principio la intérprete de "Las chapas que vibran" dijo que no le gusta el nombre Living en referencia a como nombraron a la bebé de Natti que es Vida, nacida en mayo del 2021.

Mientras compartía con Aylin Mujica, Samira Jalil y Osmel Sousa, la urbana dijo: "Va a ser bonita cuando sea grande" y Samira comentó: "¿Por qué, ahora no lo es?", a lo que La Materialista agregó: "No tanto, muy cacona".

Tras esta controversia, la intérprete de "Química de amor" pidió disculpas: "Cometemos errores. Pido perdón si afectó a alguien".

"Estoy en la mejor etapa de mi vida"

De vuelta al 2025, La Materialista expresó a People en Español que está en la "mejor etapa" de su vida.

"La maternidad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y llegó en el tiempo que Dios tenía destinado para mí, un tiempo que de verdad he podido dedicar solo a mi niña. He estado disfrutando al máximo esta etapa, el crecimiento de mi bebé, y aprendiendo junto a ella a ser mamá. Ella aprende de mí, yo cometo mis errores, pero es normal", reveló.

De hecho, la dominicana se llevó un buen susto cuando su pequeña enfermó a los pocos días de nacida. "Pasó por un mes de cólicos, día tras día, y yo no quise tener enfermera para la niña, para la noche, yo dije no", recuerda. "Porque si muchas madres que tienen dos y tres niños, con menos recursos, tienen que levantarse, limpiar la casa, cocinar, lavar, planchar, y yo que solamente tengo que cuidar a mi niña, ¿por qué voy a regalarle esos días de bebé a una persona? No, yo lo quiero hacer yo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/whatsapp-image-2025-10-10-at-195136dde7b3f6-be56f032.jpg Emery, la bebé de La Materialista y Eury Matos. (FOTO: PEOPLE EN ESPAÑOL/INSTAGRAM)

Eury Matos, quien es mánager de El Alfa, es testigo de esa entrega. "No he visto una persona con más dulzura al atender a un bebé. Le propuse ponerle niñera y dijo que no", contó el orgulloso padre.

Si bien está completamente dedicada a su rol de madre, La Materialista no descarta ampliar la familia. "Claro que sí", asegura. De hecho, decidió no someterse a una cirugía plástica después de su cesárea precisamente para poder, en un futuro cercano, darle un hermanito a Emery. "Estoy ya preparando mi cuerpo".