Asesinan al actor y modelo argentino Fede Dorcaz en un intento de asalto en México

Matan al actor Fede Dorcaz en un intento de asalto. En esta foto de archivo se ve al también modelo argentino posando ante la cámara. ( FUENTE EXTERNA )

El actor, modelo y cantante argentino Fede Dorcaz fue asesinado este viernes en un presunto intento de asalto mientras circulaba por la colonia Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Tenía 29 años.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el joven artista se encontraba conduciendo una camioneta de alta gama por las laterales del Periférico, a la altura de la calle Electrificación, cuando fue interceptado por dos sujetos armados que viajaban en motocicletas. Las autoridades presumen que los agresores ya lo venían siguiendo desde varios metros atrás.

El ataque ocurrió cuando Dorcaz intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales. Los asaltantes le dispararon a quemarropa y, aunque los servicios de emergencia acudieron al lugar, el artista fue declarado sin vida.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada horas después a través de un comunicado publicado en redes sociales por su equipo de trabajo, donde expresaron su profundo dolor ante la pérdida del joven talento.

"Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló", se lee en el comunicado compartido en Instagram.

La publicación también destacó que Dorcaz estaba a punto de debutar en el reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy", uno de los programas matutinos más vistos en la televisión mexicana.

"Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en ´Las Estrellas Bailan en Hoy´, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos", agregaron.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos en relación con el caso. La fiscalía mexicana ya ha iniciado una investigación para dar con los responsables del crimen.

Fede Dorcaz, quien también era cantante, había ganado reconocimiento en los últimos años por su participación en diversos proyectos musicales y de modelaje.