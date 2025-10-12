Cardi B celebra su cumpleaños número 33 "bendecida y afortunada"

Cardi B, que espera su cuarto bebé, el primero con su pareja, el deportista Stefon Diggs, no dejó pasar la oportunidad para lucir sexy. ( FUENTE EXTERNA )

La rapera Cardi B celebró su cumpleaños número 33 lejos de las extravagantes fiestas y regalos costosos que la caracterizaban y lo hizo enfocándose en la tranquilidad y la presencia de su familia.

La intérprete de "I like it" colgó varias fotografías con un arreglo de globos y flores en una parte de la casa y reflexionó sobre lo que significa llegar a la "Edad de Cristo" y lo bendecida que se siente.

"¡Gracias a todos por sus buenos deseos de cumpleaños! Normalmente, todos hacemos nuestros propósitos de Año Nuevo el 1 de enero, ¡pero yo los hice anoche! ¡Me siento afortunada, pero sobre todo bendecida! ¡Mi año con 32 años fue uno que nunca olvidaré! Pero el 33 es el año de Jesús y debo decir que nunca me sentí tan cubierta y protegida por el hombre que está por encima de él", escribió Cardi B.

"Él siempre me recuerda que soy elegida y ungida, y que ese es el mejor regalo que podría pedir. ¡Gracias a todos por apoyarme y quererme! ¡Los quiero también!", finalizó.

La estrella que espera su cuarto bebé, el primero con su pareja, el deportista Stefon Diggs, no dejó pasar la oportunidad para lucir sexy con un vestido rojo vino ajustado con accesorios a juego.

Amigos, familiares y fanáticos expresaron sus parabienes en su día especial, el que disfrutó con sus tres hijos, Kulture, Wave y Blossom Cephus, fruto de su matrimonio con el rapero Offset. La expareja se enfrenta en un mediático proceso de divorcio.

Promueve nuevo disco

La artista promueve en estos días "Am I the Drama??", el nuevo álbum que obtuvo la certificación Platino de la RIAA el día de su lanzamiento.

El proyecto de 23 canciones incluye el éxito nueve veces platino "WAP" con Megan Thee Stallion y el éxito cinco veces platino "Up", ambos encabezando la lista Billboard Hot 100.

Con esta certificación, la rapera continúa haciendo historia en la industria de la música. Su álbum debut de 2018, Invasion of Privacy, compuesto por 13 canciones, obtuvo la certificación de platino y superior, convirtiéndose en la primera rapera en lograrlo.

Este hito amplió aún más su récord inicial como la primera artista femenina en tener todas las canciones de un álbum certificadas como disco de oro.

También es la primera MC femenina en tener múltiples sencillos con certificación de diamante, con su éxito de 2017, "Bodak Yellow", "I Like It" con J Balvin y Bad Bunny, y "Girls Like You" con Maroon 5.