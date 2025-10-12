Joheirry Mola es la Nueva Miss Mundo Dominicana 2025

La nueva Miss Mundo Dominicana 2025, Joheirry Mola, es la representante del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Barceló Grand Resort se transformó en un escenario de magia, luces y emoción cuando Joheirry Mola, representante del Distrito Nacional, se coronó como Miss Mundo Dominicana 2025. La joven deslumbró entre más de 20 candidatas que soñaban con la codiciada corona azul, demostrando que belleza y autenticidad pueden ir de la mano.

La velada, transmitida por Telesistema canal 11, Univisión NY y VIX, arrancó con el ritmo contagioso del merengue de Johnny Ventura, interpretado por su hijo Jandy, quien hizo vibrar al público con los clásicos que nos han acompañado por generaciones. La música puso el toque cultural perfecto a una noche llena de glamour.

Bajo la conducción del estilista internacional Jomary Goico y Hony Estrella, las candidatas deslumbraron en trajes de gala de Giannina Azar y trajes de baño de OM Caribbean, con piedras de larimar y ámbar dominicano que reflejaban nuestra identidad.

Cada paso y mirada fueron capturados por la fashion blogger Sofía Sanabria, que documentó la emoción detrás de cámaras y la preparación de cada participante.

El jurado combinó experiencia y presencia internacional: desde figuras dominicanas como Kika Rocha, Albania Rosario y Maribel Contreras, hasta reinas invitadas de Ecuador, Venezuela, México y Puerto Rico. Todos coincidieron en que Joheirry tenía ese brillo especial que la hacía destacar entre las demás.

De RD a Miss Mundo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/12/whatsapp-image-2025-10-12-at-100052-am-3c95954a.jpeg

Con su victoria, Joheirry no solo representará a República Dominicana en la 73ª edición de Miss World, sino que también asumirá un contrato como corresponsal de noticias de Univisión 41 New York, con el segmento Ventana a Quisqueya, llevando nuestra cultura y talento al mundo.

"Me siento inmensamente agradecida por el apoyo de todos los colaboradores, candidatas y aliados que hicieron esto posible. Gracias a Barceló Grand Resort por más de 20 años de respaldo, y a Univisión Nueva York por confiar en nuestro talento", expresó emocionada Diany Mota, presidenta de Miss Mundo República Dominicana.

Una noche de glamour, tradición y orgullo dominicano que sin duda quedará en la memoria de todos los presentes.





