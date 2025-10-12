¿Romance a la vista? Katy Perry y Justin Trudeau juntos en un yate acaramelados

¿En una relación? Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos juntos demostrando besos y abrazos en un yate. ( FUENTE EXTERNA )

La estrella estadounidense Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau estarían dándose una nueva oportunidad en el amor luego de separarse de sus respectivas parejas.

Las imágenes, difundidas por Daily Mail, muestran a las personalidades de la música y la política en gestos de afecto y cercanía, lo que indica que se ha formado una nueva pareja.

El video quedó registrado por un turista a bordo de una embarcación de avistamiento de ballenas en la costa de Santa Bárbara en California, Estados Unidos. De acuerdo con su testimonio citado por el tabloide británico, "ella acercó el yate a una pequeña embarcación turística y luego comenzaron a besarse".

El reconocimiento de Trudeau fue inmediato para el testigo, gracias al tatuaje de un cuervo Haida que el político lleva en su brazo izquierdo, símbolo de la cultura indígena canadiense y referencia habitual durante su gestión pública, indica el medio Infobae.

Durante la relajada tarde, Perry, de 40 años, vestía un traje de baño negro y disfrutaba de un breve receso entre las presentaciones de su gira mundial Lifetimes.

Trudeau, de 53 años, vestía únicamente un pantalón de mezclilla con el dorso desnudo. Fotógrafos de Daily Mail detallaron que la pareja fue captada abrazándose de forma estrecha y en actitud cariñosa sobre la cubierta principal, aparentemente ajenos a la presencia de otros turistas en la zona.

En julio, ambos protagonistas fueron observados durante una cena privada en el restaurante Le Violon en esa ciudad canadiense.

Al día siguiente, fueron fotografiados paseando juntos en Mount Royal Park, lo que avivó la especulación en medios de comunicación y redes sociales.

La publicación de las imágenes coincidió con nuevas declaraciones de fuentes cercanas a Katy Perry y Justin Trudeau citadas por la revista Cosmopolitan. "Katy está muy, muy interesada en él. Dice que es un gran partido, un hombre de calidad", afirmó una persona cercana a la intérprete de "Roar".

"Se gustan mucho", añadió la fuente, al calificar la comunicación como entusiasta, aunque no constante debido a los compromisos personales de ambos.

El político canadiense y Sophie Grégoire pusieron fin a 18 años de matrimonio en 2023. Juntos procrearon tres hijos: Xavier, de 17 años, Ella-Grace de 16 y Hadrien de 11.

Katy Perry y Orlando Bloom

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-12-at-212636aa9fac01-79e225dc.jpg Katy Perry y Orlando Bloom. (FUENTE EXTERNA)

La cantante Katy Perry anunció su ruptura con el actor británico Orlando Bloom a mediados de este año 2025, con quien comparte una hija de cinco años.

Ni Katy ni Justin se han referido públicamente al romance, pese a la atención pública que sigue entre ambos.