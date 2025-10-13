Asesinan en México al diseñador de moda, Edgar Molina

El diseñador de moda Edgar Molina, ampliamente reconocido por su trabajo con figuras públicas, fue asesinado a balazos. ( FUENTE EXTERNA )

Un nuevo episodio de violencia sacudió este fin de semana al mundo artístico mexicano. El diseñador de moda Edgar Molina, reconocido por su trabajo con figuras públicas, fue asesinado a balazos la noche del sábado en una calle de la ciudad de Guanajuato.

De acuerdo con información difundida por el medio mexicano Noticias N++, el atentado ocurrió alrededor de las 7:30 p.m., hora local. Testigos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. El ataque se produjo mientras Molina permanecía dentro de una camioneta Toyota gris, donde fue encontrado sin vida tras recibir varios impactos de bala.

En el mismo hecho resultó herida una mujer, quien fue trasladada de inmediato a un centro médico. Según los primeros reportes, se trataría de una persona cercana al diseñador, presuntamente su acompañante al momento del ataque.

Las autoridades no han revelado su identidad oficialmente, pero se confirmó que permanece bajo atención médica y su estado es reservado.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, también expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial: "Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos".

Cabe destacar que Edgar Molina fue el encargado de vestir a la gobernadora para la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre, donde su diseño recibió elogios tanto en redes sociales como en medios especializados.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre posibles móviles del crimen ni sobre los responsables.

La Fiscalía del Estado de Guanajuato ya ha abierto una investigación y continúa con el levantamiento de pruebas en la zona.

Moroleón, como otras regiones del estado, ha sido escenario de varios hechos violentos en los últimos meses, lo que ha encendido la preocupación por la seguridad en el área.