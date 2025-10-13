La actriz Tatiana Capote se encuentra en cuidados intensivos tras sufrir infarto

La actriz Tatiana Capote sufre infarto. En la imagen de archivo de le ve posando sonriente durante una alfombra roja. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y exreina de belleza venezolana Tatiana Capote, de 63 años, sufrió un infarto la tarde del sábado 11 de octubre y permanece en cuidados intensivos en el Hospital Jackson Memorial, en la ciudad de Miami.

La noticia fue dada a conocer por el actor venezolano Franklin Virgüez a través de su cuenta en Instagram, donde pidió oraciones por la salud de su colega.

Poco después, el periodista Diego Kapeky amplió la información, confirmando que la actriz está acompañada por su esposo, José Paniagua, y que aunque superó el infarto, su condición aún es delicada.

Se ha informado que, debido a complicaciones posteriores al evento cardíaco, Capote fue sometida a diálisis, ya que su cuerpo no ha logrado expulsar líquidos de manera natural, lo que ha dificultado su recuperación.

Tatiana Capote es una de las figuras más recordadas de la televisión latinoamericana. De origen cubano-venezolano, se dio a conocer en el mundo del entretenimiento desde muy joven. En 1979, representó al estado Barinas en el certamen Miss Venezuela, donde obtuvo el título de Miss Mundo Venezuela.

Durante las décadas de los 80 y 90, alcanzó gran popularidad por sus protagónicos en exitosas telenovelas como "Natalia de 8 a 9", "Marisela", entre muchas otras. Con su talento y carisma, se ganó un lugar importante en el corazón del público hispano.

Aunque en los últimos años su presencia en la pantalla fue más esporádica, participó en producciones como la telenovela "Corazón Valiente" en 2012, que marcó su más reciente aparición destacada en televisión.

Por el momento, no se han ofrecido nuevos partes médicos, pero se espera que en las próximas horas se emita una actualización sobre su evolución.