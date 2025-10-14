Cardi B responde con humor a un fan que le preguntó por qué vuelve a quedar embarazada

La rapera Cardi B está embarazada de su cuarto hijo. ( FUENTE EXTERNA )

La rapera de origen dominicano Cardi B volvió a hacerse viral con una respuesta directa y desenfadada a un fan que cuestionó su embarazo. La artista, quien espera su cuarto hijo, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje sobre lo difícil que ha sido la etapa final de su gestación.

En su publicación, la intérprete de Bodak Yellow compartió un GIF del actor Anthony Anderson llorando y escribió:

"Estoy incómoda cuando me siento, cuando me acuesto, cuando me pongo de pie... No aguanto más".

El tuit acumuló miles de reacciones en minutos, pero entre los comentarios uno destacó por su tono provocador:

"Entonces, ¿por qué sigues quedando embarazada?".

Cardi B no tardó en responder con su estilo habitual —crudo y sin filtros—: "Porque sigo teniendo sexo".

La respuesta, calificada como "clásica Cardi B" por sus seguidores, generó una ola de apoyo y risas en la plataforma. Muchos usuarios elogiaron su espontaneidad y su sentido del humor, mientras otros aprovecharon para enviarle mensajes de ánimo y consejos sobre cómo sobrellevar las últimas semanas del embarazo.

"Lo estás haciendo increíble, pumpkin, y baby Brim estará aquí pronto", escribió una fan. Otro usuario añadió: "Probablemente el bebé está presionando tu pelvis. Te deseo un parto seguro y un bebé saludable".

Embarazada de su cuarto bebé

La rapera de 33 años está embarazada de su cuarto hijo y el primero con su actual pareja, el jugador de los New England Patriots, Stefon Diggs, con quien comenzó a salir en octubre de 2024.

Cardi B ya es madre de Kulture, Blossom y Wave, fruto de su anterior matrimonio con el también rapero Offset.

