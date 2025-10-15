La supermodelo dominicana Arlenis Sosa anuncia que está embarazada

La supermodelo Arlenis Sosa se casó con el escritor estadounidense John McCarty el pasado 27 de febrero. ( FUENTE EXTENA )

La supermodelo dominicana Arlenis Sosa anunció este miércoles que está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, el escritor estadounidense John McCarty.

Con una tierna imagen publicada en su cuenta de Instagram, Sosa compartió la buena noticia con sus más de 97,000 seguidores. En la foto, se le ve sonriente posando frente al Morro de Montecristi mientras su esposo besa su abultado vientre.

"No podemos esperar para conocer a nuestro pequeño ángel. Próximamente en 2026", escribió junto a la fotografía.

La boda

La noticia llega apenas siete meses después de su boda con McCarty, con quien se casó en una ceremonia íntima el pasado 27 de febrero en Cap Cana. El enlace fue descrito por la propia modelo como "un día lleno de amor, promesas y agradecimiento".

Para el gran día, Arlenis lució un vestido blanco tipo columna con escote palabra de honor, que resaltaba su silueta de forma elegante. El look fue coronado con un velo de cola larga en tul transparente, que aportaba un aire de romanticismo clásico.

Esta nueva etapa en la vida de la modelo se da tras un proceso de transformación personal. Arlenis estuvo previamente casada con el exjugador de baloncesto Donnie McGrath.

