La respuesta de Jennifer López a las especulaciones sobre Alex Rodríguez y la actriz Madison LeCroy

Jennifer López y Alex Rodríguez se separaron en abril de 2021. ( FUENTE EXTERNA )

Durante su reciente aparición en el programa Watch What Happens Live, Jennifer López fue cuestionada sobre los rumores que vinculan a su exprometido Alex Rodríguez con la estrella de Southern Charm, Madison LeCroy.

Según se especuló en la prensa, Rodríguez supuestamente se habría comunicado con LeCroy mientras aún estaba comprometido con López, lo que habría contribuido a la ruptura de la pareja.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/jennifer-en-programa-1d7b6c12.jpg Jennifer López en el programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen". (FUENTE EXTERNA)

El presentador Andy Cohen no dudó en tocar el tema, recordando que en una reunión del reality Southern Charm hace algunos años surgió la historia de que Rodríguez enviaba mensajes directos a LeCroy. "¿Hay algo que puedas comentar al respecto?", preguntó Cohen, recibiendo una breve, pero clara respuesta de la cantante.

"Sabes, la verdad es que ya no tengo nada que decir sobre mi vida personal. Siento que ya no quiero más con eso", manifestó López, tras una pausa. El público presente aplaudió su postura, y Jennifer respondió con un rotundo "¡Sí! ¡Sí, apoyo!".

Historia de una relación mediática

Jennifer López y Alex Rodríguez comenzaron su relación en 2017 y anunciaron su compromiso en marzo de 2019. Sin embargo, en marzo de 2021 se confirmó su separación. En un comunicado conjunto, ambos expresaron que, tras la ruptura, seguían siendo mejores amigos.

Por aquel entonces, circularon rumores sobre la supuesta comunicación entre Rodríguez y Madison LeCroy, de 35 años, lo que habría generado tensión y contribuido al final de la relación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/madison-lecroy-916c654f.jpg La actriz Madison LeCroy. (FUENTE EXTERNA)

En la reunión de la séptima temporada de Southern Charm, emitida a principios de 2021, LeCroy admitió haber intercambiado mensajes con un jugador de béisbol casado vía Instagram, pero negó cualquier encuentro presencial. "Nunca lo he visto ni tocado", aseguró.

En mayo de 2023, durante el podcast Pillows and Beer de Austen Kroll, coprotagonista de Southern Charm, LeCroy reveló que fue Rodríguez quien le envió un mensaje directo.

"Me están engañando. El tipo que sale con [Jennifer López] no está en mis mensajes directos ahora mismo", contó. Además, afirmó que dejó claro a Rodríguez que no estaba interesada: "Le dije: ´Si buscas una chica´, que claramente era él, ´no iba a ser yo´. Tengo madera de esposa".

Por su parte, Kroll recordó que Rodríguez insistía en comunicarse con LeCroy vía FaceTime, a pesar de que él y la estrella de telerrealidad estaban juntos en ese momento.

