El momento viral de Pamela Sued con un concursante que la retó en Dominicana´s Got Talent

Pamela Sued sorprende al público tras enfrentarse a un concursante en DGT. ( FUENTE EXTERNA )

La tercera temporada de Dominicana´s Got Talent arrancó con fuerza la noche del miércoles 15 de octubre de 2025, y como era de esperarse, las redes sociales estallaron con los momentos más virales del estreno.

Uno de ellos fue protagonizado por la carismática presentadora y jueza Pamela Sued, quien terminó bailando en pleno escenario tras un inesperado reto de un concursante.

Todo comenzó cuando, al finalizar su presentación, un joven bailarín recibió elogios de los jueces. Pamela, encantada con su estilo, le preguntó con simpatía: "¿Quién te enseñó a bailar así?".

Sin embargo, la respuesta del participante tomó a todos por sorpresa y desató carcajadas:

"Yo soy del Caribe, que tú no te sepas mover no es mi problema", dijo con tono seguro y un toque de picardía.

Lejos de incomodarse, Pamela respondió con el desparpajo que la ha hecho ganarse el cariño del público. Se levantó de su asiento y, al ritmo de "Con Calma", demostró que también sabe moverse, y muy bien, provocando la euforia del público y dejando al jurado boquiabierto.

"Me cayó la boca, yo sabía que tenías una culebra por dentro", exclamó el concursante entre risas al ver la soltura de Pamela en la pista.

Luego, ya en redes sociales, la comunicadora dominicana reaccionó con humor al revuelo que causó su baile improvisado: "Es que no me gusta que me reten y que me humillen", bromeó en una publicación que ya suma miles de visualizaciones y comentarios.

Este divertido intercambio se convirtió rápidamente en uno de los clips más compartidos de la noche, demostrando que en Dominicana´s Got Talent no solo brillan los talentos... ¡también los jueces!