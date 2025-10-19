La actriz Judith Rodríguez denuncia hackeo de sus cuentas y advierte sobre intento de estafa
"Están utilizando mi nombre, mi foto y mis contactos, haciéndose pasar por mí para intentar estafar", ha publicado
La actriz dominicana Judith Rodríguez denunció este domingo que sus cuentas personales de redes sociales fueron hackeadas durante la madrugada de hoy, advirtiendo que personas desaprensivas están utilizando su identidad para intentar estafar a sus contactos a través de mensajes y publicaciones falsas.
En un comunicado publicado a través de las redes sociales, Rodríguez explicó que aún no se ha determinado si el acceso indebido ocurrió a través de WhatsApp o Instagram, pero aseguró que los responsables están enviando mensajes y realizando llamadas en su nombre.
"Están utilizando mi nombre, mi foto y mis contactos, haciéndose pasar por mí para intentar estafar, enviando mensajes, llamadas y publicaciones ofreciendo artículos falsos o solicitando dinero", expresó la artista.
Un llamado a sus contactos
La también activista pidió a sus familiares, amigos y colegas:
- No responder.
- No realizar ningún tipo de transferencia ante solicitudes que provengan de sus cuentas comprometidas.
Indicó que ya se encuentra tomando las medidas necesarias para recuperar el control de sus perfiles y ha iniciado el proceso de denuncia formal ante las autoridades competentes.
"Es realmente indignante y frustrante que existan personas dedicadas a hacer daño y aprovecharse de la confianza ajena", escribió Rodríguez, quien etiquetó a la Policía Nacional y a la Policía Cibernética (@policiard), con la esperanza de que los responsables sean localizados.
El caso de Rodríguez se suma a los recurrentes ataques cibernéticos y suplantaciones de identidad que afectan a figuras públicas y ciudadanos en el país. Expertos en seguridad digital recomiendan activar la verificación en dos pasos, evitar enlaces sospechosos y no compartir información confidencial con terceros.
Hasta el momento, Judith Rodríguez continúa trabajando junto a especialistas para restablecer el control de sus cuentas y prevenir nuevos intentos de fraude.