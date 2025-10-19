La actriz Judith Rodríguez denuncia hackeo de sus cuentas y advierte sobre intento de estafa

La actriz dominicana Judith Rodríguez denunció este domingo que sus cuentas personales de redes sociales fueron hackeadas durante la madrugada de hoy , advirtiendo que personas desaprensivas están utilizando su identidad para intentar estafar a sus contactos a través de mensajes y publicaciones falsas.

En un comunicado publicado a través de las redes sociales, Rodríguez explicó que aún no se ha determinado si el acceso indebido ocurrió a través de WhatsApp o Instagram, pero aseguró que los responsables están enviando mensajes y realizando llamadas en su nombre.

"Están utilizando mi nombre, mi foto y mis contactos, haciéndose pasar por mí para intentar estafar, enviando mensajes, llamadas y publicaciones ofreciendo artículos falsos o solicitando dinero", expresó la artista.

Un llamado a sus contactos

La también activista pidió a sus familiares, amigos y colegas:

No responder.

No realizar ningún tipo de transferencia ante solicitudes que provengan de sus cuentas comprometidas.

Indicó que ya se encuentra tomando las medidas necesarias para recuperar el control de sus perfiles y ha iniciado el proceso de denuncia formal ante las autoridades competentes .

"Es realmente indignante y frustrante que existan personas dedicadas a hacer daño y aprovecharse de la confianza ajena", escribió Rodríguez, quien etiquetó a la Policía Nacional y a la Policía Cibernética (@policiard), con la esperanza de que los responsables sean localizados.

El caso de Rodríguez se suma a los recurrentes ataques cibernéticos y suplantaciones de identidad que afectan a figuras públicas y ciudadanos en el país. Expertos en seguridad digital recomiendan activar la verificación en dos pasos, evitar enlaces sospechosos y no compartir información confidencial con terceros.

Hasta el momento, Judith Rodríguez continúa trabajando junto a especialistas para restablecer el control de sus cuentas y prevenir nuevos intentos de fraude.