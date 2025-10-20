La dura crítica de exesposo de Jennifer López tras sus rupturas amorosas: "El problema eres tú"

Jennifer López posando imponente ante las cámaras durante un evento, en la otra imagen de arhivo se le ve el día de su vida ( FUENTE EXTERNA )

Las declaraciones recientes de Jennifer López sobre su historial amoroso han generado una fuerte ola de reacciones, especialmente por parte de su primer esposo, Ojani Noa, quien no tardó en alzar la voz para defenderse tras sentirse aludido por los comentarios de la artista.

Durante una entrevista en el popular programa "The Howard Stern Show", la cantante y actriz reflexionó sobre sus relaciones pasadas, afirmando que, pese a haber recibido todo tipo de lujos y muestras de afecto, "ninguno de sus exmaridos fue capaz de amarla de verdad".

"Me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que pudiera desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero...", dijo la estrella sin ahondar demasiado en lo que faltó.

Estas palabras no cayeron en saco roto. A través de su cuenta de Instagram, Ojani Noa, con quien JLo estuvo casada brevemente en 1997, publicó un mensaje contundente, acusándola de distorsionar la realidad y victimizarse.

"Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu imagen de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú eres quien no pudo contenerse", escribió el cubano, dejando entrever que fue la propia López quien boicoteó sus relaciones.

En su publicación, Noa recordó cómo su matrimonio con la estrella terminó abruptamente después de apenas 11 meses, y apuntó que fue ella quien priorizó su carrera por encima de la relación. "Elegiste que la fortuna y la fama separaran nuestra relación. Decidiste mentirme, engañarme, aunque intenté mantener el matrimonio vivo", aseguró.

El exesposo de JLo también criticó el patrón que, según él, ha marcado la vida sentimental de la cantante: "Has tenido buenas relaciones... di la verdad, que la gente sepa que tú eres el problema".

Añadió que López ha sido amada en múltiples ocasiones, y que culpar a todos sus ex es una forma injusta de reescribir su historia.

Después de su breve matrimonio con Ojani Noa, Jennifer López ha estado casada tres veces más: con el coreógrafo Cris Judd, el cantante Marc Anthony, padre de sus gemelos Max y Emme, y más recientemente con el actor Ben Affleck, de quien se divorció este mismo año tras una muy mediática reconciliación y boda.

Más

Hasta el momento, Jennifer López no ha respondido públicamente a los comentarios de su exesposo, aunque el debate sobre sus declaraciones continúa generando titulares y dividiendo opiniones entre sus fans.