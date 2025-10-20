El emotivo mensaje que compartió Antonio Banderas tras la boda de su hija Stella

Antonio Banderas vivió uno de los momentos más emotivos de su vida personal: la boda de su hija, Stella del Carmen Banderas.

Antonio Banderas vivió uno de los momentos más emotivos de su vida personal: la boda de su hija, Stella del Carmen Banderas, fruto de su relación con Melanie Griffith.

Tras anunciar su compromiso en el verano de 2024, Stella celebró su unión con Alex Gruszynski el pasado 18 de octubre en una ceremonia íntima y mágica en Valladolid, España.

Dos días después del evento, Antonio compartió su emoción en sus redes sociales con un mensaje breve, pero lleno de sentimiento.

"La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría", escribió el actor, acompañado por un video que recopila momentos entrañables con su hija, desde su infancia hasta su vida adulta.

Las imágenes incluyen viajes, paseos, apariciones públicas y momentos cotidianos, que reflejan la buena relación que existe entre padre e hija. La publicación, que también compartió en inglés, conmovió a sus seguidores y recibió una ola de mensajes de cariño, tanto para él como para la recién casada.

Ceremonia cargada de simbolismo y música familiar

La boda, celebrada en el monasterio de La Abadía de Retuerta, tuvo un aura íntima y profundamente emotiva. Stella llegó al altar del brazo de su padre mientras sonaba una pieza inédita compuesta por su tío abuelo, una delicada banda sonora para un momento único.

La música estuvo a cargo de los guitarristas del Teatro del Soho, el proyecto cultural que Antonio lidera en su ciudad natal, Málaga, sumando así un toque personal a la celebración.

Gesto con la prensa

Lejos de ocultarse de la prensa, Antonio Banderas demostró una vez más su calidez y cercanía con un gesto que fue ampliamente comentado.

Mientras la ceremonia se llevaba a cabo en estricta privacidad, un grupo de reporteros y camarógrafos esperaban en los alrededores del recinto. Antonio no solo salió a saludarlos, sino que les envió bocadillos y champagne, y hasta brindó con ellos en un momento espontáneo que muchos agradecieron.

"Ha sido muy bonito y muy emocionante. Estamos muy contentos. Ha habido lagrimilla, claro", expresó entre sonrisas. También tuvo palabras para su exesposa Melanie Griffith, quien asistió visiblemente emocionada: "Melanie también, muy emocionada. No ha habido nervios, ha habido elegancia".

Un amor de toda la vida

Con una relación de más de 25 años, Stella y Alex se conocen desde que eran adolescentes, y su historia de amor maduró con los años hasta consolidarse en este paso tan importante. La celebración reunió a familiares, amigos cercanos y celebridades, en un entorno lleno de amor y gratitud.

Agradecimiento sincero

Fiel a su estilo, Banderas se tomó el tiempo para agradecer a todos los que hicieron posible el evento. "Quiero agradecer a toda la gente de Valladolid lo bien que nos han tratado. A los camareros, todos se han portado muy bien", comentó el actor, visiblemente emocionado y orgulloso del gran día de su hija.

