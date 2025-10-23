La hija de Kim Kardashian, North West, sorprende con tatuajes y piercings falsos a los 12 años

La hija mayor de Kim Kardashian, North West, vuelve a causar revuelo por lucir tatuajes y piercings falsos a los 12 años. ( FUENTE EXTERNA )

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, vuelve a estar en el centro de la conversación. Con tan solo 12 años, la preadolescente ha demostrado que la moda corre por sus venas, aunque sus elecciones no siempre sean del gusto de todos.

En un reciente video compartido en la cuenta de TikTok que administra junto a su madre, North apareció luciendo un look atrevido: tatuajes en el rostro, piercings falsos, grillz metálicos, trenzas largas teñidas de azul y un conjunto urbano compuesto por una camiseta negra oversize, shorts holgados, zapatillas deportivas de diseño y múltiples collares plateados.

Las imágenes, grabadas aparentemente en un avión privado y en el backstage de un concierto junto a sus amigas, fueron rápidamente replicadas en Instagram, donde causaron revuelo.

Aunque los comentarios en TikTok estaban deshabilitados, las opiniones no tardaron en llegar: entre la admiración por su originalidad y la preocupación por la "madurez" de su estilo, las redes sociales se encendieron. "Tiene 12 años, por cierto", escribió un usuario, reflejando el sentir de muchos.

Frente a la controversia, Kim Kardashian salió en defensa de su hija durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, dejando claro que respalda el deseo de North de expresarse a través de la moda.

"Como madre, uno va aprendiendo al mismo tiempo. Pero lo que sí sé es que mi hija es una buena niña y muy dulce. Si quiere tener el cabello azul, que lo tenga. Eso la hace feliz y nunca le quitaría esa creatividad", afirmó la empresaria.

Peculiar estilo

No es la primera vez que la pequeña West marca tendencia y provoca debate. En ocasiones anteriores ya había experimentado con tintes de colores y looks vanguardistas en eventos públicos.

Mientras unos la ven como un ícono emergente del estilo y la autoexpresión, otros cuestionan los límites entre la creatividad infantil y la influencia del mundo adulto en la infancia.

Lo cierto es que, con una madre empresaria y referente de moda, y un padre conocido por su visión artística única, North West parece decidida a construir su propio camino en el spotlight.

