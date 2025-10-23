Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral atribuido al estrés

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al revelar que sufrió un pequeño aneurisma cerebral, una condición que, según los médicos, fue consecuencia del estrés. La impactante confesión ocurrió en un adelanto de la próxima temporada de su reality familiar, The Kardashians, transmitido por Hulu.

En el clip, se ve a la empresaria de 45 años entrando a una máquina de resonancia magnética y luego compartiendo la noticia con su familia: "Hubo un pequeño aneurisma", dice Kim, dejando atónitos a sus seres queridos.

Su hermana mayor, Kourtney Kardashian, no ocultó su sorpresa y solo alcanzó a responder: "¡Wow!".

De acuerdo con lo que Kim relató, los médicos le atribuyeron el episodio a los altos niveles de presión emocional que enfrenta: "[Los doctores] dijeron: ´Solo estrés´", contó la fundadora de SKIMS.

El estrés no es nuevo en la vida de la estrella de telerrealidad. En otras escenas del avance, Kim aparece llorando mientras atraviesa dificultades en una de las pruebas de su carrera de abogada, además de hablar con emotividad sobre su divorcio con Kanye West, el padre de sus cuatro hijos.

"Estoy feliz de que haya terminado", afirma en el video. "Mi ex estará en mi vida pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos juntos".

Un diagnóstico que alarma y un pasado de lucha emocional

Según la Clínica Mayo, un aneurisma cerebral es "una protuberancia o abultamiento en un vaso sanguíneo del cerebro", una condición potencialmente grave que puede estar asociada a distintos factores, entre ellos el estrés crónico.

Kim ha sido abierta sobre los efectos del estrés en su salud. En el estreno de la séptima temporada de The Kardashians, reveló que su psoriasis, un padecimiento dermatológico que había logrado controlar, reapareció tras su divorcio de West.

"No había tenido psoriasis desde que me divorcié, y acaba de empezar a volver", confesó.

La empresaria también ha hablado sobre los desafíos de criar a sus hijos, North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6), mientras enfrenta la compleja relación con su exesposo.

"Van a crecer, van a ver cosas", reflexionó. "Mi trabajo como madre es asegurarme de que estén protegidos cuando eso ocurra".

Pese a los altibajos, Kim asegura que intenta mantener una postura empática hacia West.

"Siempre quise ayudarlo, siempre quise protegerlo", dijo entre lágrimas. "A veces me pregunto si debería haber aguantado más o si podría haber hecho algo diferente".

La nueva temporada de The Kardashians promete mostrar una faceta más vulnerable de Kim, marcada por la búsqueda de equilibrio entre su vida personal, su salud mental y su faceta como madre y empresaria. El programa se transmite cada jueves por Hulu.