Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance con una cita en París

Katy Perry y Justin Trudeau celebraron juntos el cumpleaños de la artista con una velada inolvidable en París. ( FUENTE EXTERNA )

El amor volvió a brillar bajo las luces de París. Katy Perry y Justin Trudeau ya no se esconden: la cantante y el ex primer ministro de Canadá confirmaron su romance con una cita muy especial en la Ciudad del Amor, justo el fin de semana del cumpleaños número 41 de la estrella del pop.

La pareja fue vista saliendo del emblemático cabaret Crazy Horse Paris, donde los paparazzi aguardaban su primera aparición pública juntos.

Según el portal TMZ, que obtuvo imágenes exclusivas, Katy y Justin abandonaron el teatro tomados de la mano. Un fan le entregó una rosa a la cantante mientras ambos sonreían y se dirigían a un vehículo que los esperaba.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Katy deslumbró con un vestido rojo que irradiaba elegancia y energía, mientras Trudeau apostó por un conjunto completamente negro, sobrio y relajado. La química entre ambos era evidente: se miraban, reían y parecían disfrutar cada instante de su noche parisina.

Los rumores de romance comenzaron meses atrás, cuando fueron vistos cenando discretamente en Montreal y paseando por el parque Mount Royal.

Un romance reciente

Poco después, el político fue captado entre el público de uno de los conciertos de la gira Lifetimes de la artista. Más tarde, TMZ publicó imágenes de ambos en un yate por la costa californiana, compartiendo abrazos y besos bajo el sol.

Ahora, con esta romántica escapada a Francia, Katy y Justin parecen haber dejado atrás toda discreción. Mientras la cantante continúa recorriendo el mundo con su exitoso Lifetimes Tour, el exmandatario canadiense aprovecha cada oportunidad para acompañarla.

La serie de conciertos comenzó en la Ciudad de México en abril y desde entonces la cantante ha pasado por Estados Unidos, Canadá y Australia.

Todo apunta a que esta historia de amor apenas comienza, y que su primera gran cita en París marca el inicio oficial de una nueva etapa para ambos.