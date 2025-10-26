Masha, una corta carrera marcada por denuncias, arrestos y una relación tóxica

Los escándalos que involucran a Masha en menos de dos años: denuncias, arrestos y una relación marcada por la violencia. ( FUENTE EXTERNA )

La joven cantante urbana Masha, de 18 años de edad, no tiene más de dos años en la palestra y desde ese momento ha ocupado los titulares por escándalos que van desde la relación con su expareja Dilon Baby, sus canciones explícitas, su presencia en lugares de diversión siendo menor de edad hasta agresiones.

Masha, cuyo nombre real es Ashley Mariel Victoriano Sánchez ,y su acompañante Jhakomo Hernández de la Rosa, fueron arrestados el pasado 24 de octubre presuntamente traficando dos libras de marihuana en el vehículo que se desplazaban por el sector Villa Francisca, Distrito Nacional, informó la Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de prisión preventiva contra los jóvenes, alegando la violación a los artículos 6, letra A; 28 y 75, numeral II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de tráfico de drogas.

Trabajando en discotecas y con identidad falsa

En diciembre de 2023 se hizo viral que la exponente urbana Masha era menor de edad y estaba trabajando en discotecas con una cédula de identidad falsa, al tiempo que estaba promoviendo canciones explícitas, de contenido sexual, como "Cuero y delincuente".

Fue el periodista Ramón Tolentino quien expuso el caso, informando que el verdadero nombre de Masha es Ashley Mariel Victoriano Sánchez y que era menor de edad en ese momento. Debido a que era menor de edad y a la falsificación de documentos, el escándalo generó una orden de arresto contra el también artista urbano Steven Antonio Diloné Serrata, conocido como Dilon Baby y expareja de Masha.

Esto trajo como consecuencias que Masha fuera puesta bajo la supuesta protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y se inició una investigación sobre su caso.

También se cuestionó a la madre de Masha, Natividad Sánchez Delgado, por haber permitido que su hija participara en fiestas y trabajara en discotecas siendo menor de edad.

Se escapa de Conani

Días después del escándalo, la urbana se escapa del Conani, pero fue regresada al centro. Luego, la entidad se la entregó a la madre, Natividad Sánchez.

Esto no se quedó ahí y Masha lanza la canción "Tolentino" en forma de burla y siguió su relación con Dilon Baby.

Meses después, se informó que presuntamente Dilon Baby entró a la casa de ambas para agregir a Masha. "Yo no tengo culpa de que ese loco haya entrado a mi casa en el momento en que yo no estaba", expresó Sánchez al ser entrevistada vía telefónica para De Último Minuto en noviembre del 2024.

En esa entrevista manifestó tener miedo de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), le volviera a quitar la custodia de su hija, que en ese momento era menor de edad (cumplió 18 años en 2025), como en meses anteriores cuando Dilon Baby, fue apresado por explotación sexual y laboral, en perjuicio de Masha.

Relación con Dilon Baby

Masha se dio a conocer en videos y entrevistas en redes sociales con su expareja, Dilon Baby. Juntos lanzaron el tema explícito "Capotilla".

Meses después de la exposición en discotecas y entrevistas siendo menor de edad, en gran medida también por su intención de ser artista, se vio envuelta en muchos "líos" y comportamientos tóxicos con Dilon Baby.

Los hechos de violencia entre Masha y su expareja Dilon Baby habrían comenzado cuando ella aún era menor de edad, según los documentos judiciales.

El Ministerio Público señaló que existían antecedentes de agresión previos y que la artista ya contaba con una orden de alejamiento contra su expareja, la cual él habría incumplido.

Según denunció Masha, el urbano la habría amarrado y golpeado. "Me amarró y me dio golpes... logró escapar". Ella colgó en las redes fotografías de la presunta golpiza.

A raíz de las denuncias, se emitió una orden de arresto contra Dilon Baby por supuesta violencia de género y secuestro.

En junio de 2025, un tribunal colegiado condenó a Dilon Baby a cinco años de prisión por agresión física y explotación sexual de menores, además de difamación pública contra su expareja, Masha.

El fallo también ordenó el pago de 10 salarios mínimos y la eliminación de todo contenido ofensivo en redes sociales. La sentencia cita violaciones a los artículos 147, 309-1, 309-2 y 331 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 136-06 (Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes).

Intento de hacer "música limpia"

En un tono más positivo, luego de cumplir 18 años, Masha decidió organizar su carrera con un equipo de trabajo y publicista incluido, y lanzó en febrero de este año "La Botella", su primer tema de bachata, escrito junto a Luiyito X.

En sus propias palabras, la cantante afirmó en ese momento que "es mi primera bachata y es muy especial para mí... quiero una Masha nueva, más organizada".

Además del giro hacia bachata, también dijo que estaba en un proceso de transformación profesional, buscando diversificar su estilo musical (merengue, urbano, bachata) y "hacer música más limpia".

No obstante, ha vuelto a sus andanzas controversiales.