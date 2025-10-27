Muere el influencer Ben Bader a los 25 años: "No había señales de que esto sucediera"

Muere el influencer Ben Bader. En esta imagen de archivo se ve al tiktoker de 25 años posar mirando de forma fija a la cámara. ( FUENTE EXTERNA )

El creador y coach financiero Ben Bader falleció de manera repentina el pasado 23 de octubre, a los 25 años. La noticia fue confirmada por su novia, Reem, a través de una emotiva publicación en TikTok que conmovió a miles de seguidores.

"Ben era la persona más amable, cariñosa y generosa que he conocido", escribió Reem el 26 de octubre, recordando la calidez y optimismo que lo caracterizaban. "Amaba genuinamente a cada persona que conocía y siempre era muy positivo".

Bader se había ganado un lugar en la comunidad digital por su enfoque accesible y motivador hacia las finanzas personales, combinando consejos prácticos con mensajes sobre bienestar emocional y crecimiento personal.

En TikTok, Instagram y X, donde superaba los 200,000 seguidores, compartía videos sobre ahorro, inversión y desarrollo profesional, además de un boletín semanal que enviaba por correo a su comunidad.

Según explicó su novia, la causa de su muerte aún no ha sido determinada. "Nadie realmente sabe y parece haber sido extremadamente repentino", relató. "Se suponía que íbamos a cenar esa noche. Hablé con él por FaceTime unas horas antes: estaba feliz, sonreía y bromeaba como siempre".

El propio Bader había publicado su último video en redes el mismo día de su fallecimiento, sin dar señales de malestar o preocupación.

En sus historias de Instagram, Reem compartió el impacto de la noticia: "Seguí esperando que dijeran que estaba despierto. Seguí esperando que esto fuera una pesadilla. Mi peor miedo se hizo realidad. Recibí la peor llamada telefónica de mi vida".

Amigos, colegas y seguidores del joven creador llenaron las redes de mensajes de despedida.

El influencer financiero Miles escribió: "Nunca olvidaré cada seminario web, sesión de baloncesto o caminata por Brickell Key".

Por su parte, la creadora Trina Nuance destacó su legado intelectual: "Eras un escritor tan brillante. El mundo tiene suerte de tener tu mente y alma inmortalizadas en las plataformas".

@reemibaby please hold your loved ones extra tight and never forget to say I love you. life is unforgiving sometimes. I´m still in disbelief. he was such a special person. ? original sound - reem in miami

Su amigo Jimmy Farley también le dedicó unas palabras: "Eres el mejor amigo que cualquiera podría haber pedido. Los chicos y yo honraremos tu nombre y cuidaremos de tu familia hasta el día en que nos reencontremos, hermano".

Un legado que trasciende las redes

Ben Bader había celebrado su 25 cumpleaños apenas un mes antes, el 22 de septiembre, rodeado de amigos en una cena en Miami.

Su energía, autenticidad y entusiasmo por ayudar a otros jóvenes a construir estabilidad financiera dejaron una huella profunda en quienes lo siguieron.

Su historia es un recordatorio de que, detrás de cada creador digital, hay una vida real llena de sueños, proyectos y vínculos humanos. Aunque su partida deja un enorme vacío, su legado sigue vivo en cada persona a la que inspiró a creer en sí misma y en su futuro.

