Raúl González revela públicamente su orientación sexual: "Soy gay, ya basta de esconderme"

Raúl González en una imagen de archivo en su programa Despierta América; el presenatador revela su orientación sexual: "Soy gay". ( FUENTE EXTERNA )

En una de las entrevistas más honestas y conmovedoras de su carrera, el conductor venezolano Raúl González, reconocido por su trabajo en el programa Despierta América (Univision), habló por primera vez públicamente sobre su orientación sexual, confirmando que es gay.

La revelación tuvo lugar durante una conversación con la periodista Mandy Fridmann, con motivo del lanzamiento de su libro autobiográfico La verdad muere de pie, en el que asegura que se "atreve a contar lo que durante años calló".

"Llega un momento en que dices: ´Ya basta, ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres, ya basta de tener una máscara, ya basta de tratar de ser perfecto cuando la perfección no existe, ya basta con cargar con el peso de la culpa del pasado´", expresó González visiblemente emocionado.

Durante la entrevista, el presentador rompió en llanto al describir el largo proceso personal que vivió antes de poder hablar con libertad.

"Ya yo dije quién era o lo que me faltaba por decir. Todo el mundo te juzga y te condena... En el nombre de Dios te condenan. Yo lo que quiero es estar tranquilo. Ya se abrió la puerta, vendrán comentarios, pero yo estoy consciente de lo que esto significa", afirmó. "Soy gay".

González compartió que durante años se refugió en la comida, el alcohol y relaciones que definió como "tóxicas" para ocultar su verdadera identidad.

El conductor relató que uno de los momentos más difíciles fue la reacción de su padre cuando se enteró de su orientación.

"Cuando mi papá se entera, me hace jurar que esto no se sepa hasta que él se muera. Y yo, por amor y respeto, se lo prometí porque entendí su vergüenza", confesó.

Sin embargo, con el tiempo, ambos vivieron un proceso de sanación y perdón.

"Primero hubo negación, pero después llegó un amor tan hermoso... Ese es el otro mensaje que quiero dar: el perdón y la importancia de transitar ese camino", señaló.

González reveló que asiste a terapia desde los 17 años, buscando entender y aceptar su identidad. Al ser consultado sobre si se arrepiente de haber esperado tanto tiempo, respondió entre lágrimas:

"Yo sacrifiqué mi felicidad... Pero él [su padre] se fue en paz".

Con su testimonio, Raúl González se suma a las figuras latinoamericanas que han decidido hablar abiertamente sobre su orientación sexual, enviando un mensaje de respeto y autenticidad.

"Venimos de una sociedad donde se decía: ´Prefiero una hija prostituta que un hijo homosexual´. Esto no se escoge; si pudiera, no lo hubiera escogido de lo doloroso que es", expresó con sinceridad.

El presentador asegura que su decisión de hablar no busca generar polémica, sino liberar su corazón. "Ya basta de esconderme. Quiero vivir tranquilo, en verdad y en paz", concluyó.