Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer hijo

Chris Evans y Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez. Según informó TMZ, la pareja recibió a su hijo este fin de semana en Massachusetts, marcando un nuevo capítulo en su vida familiar. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el nombre ni el sexo del bebé.

La pareja contrajo matrimonio el 9 de septiembre de 2023 en una ceremonia privada en Cape Cod, seguida de una celebración en Portugal. Evans, de 44 años, y Baptista, de 28, habían hecho pública su relación apenas nueve meses antes a través de Instagram.

Ambos han mantenido su vida personal fuera del ojo público, aunque el actor había expresado previamente su deseo de convertirse en padre.

Los rumores sobre la llegada de un bebé comenzaron durante el verano, cuando una cuenta de fans publicó un homenaje por el Día del Padre, etiquetando a los padres de Chris y Alba.

Luiz Baptista, el padre de Alba, respondió de manera cariñosa: "¡Muchas gracias querido Chris. Tu turno llegará!", lo que los seguidores interpretaron como una señal de que pronto serían padres.

Su historia de amor

Alba, originaria de Portugal, conoció a Chris en Europa, y amigos cercanos aseguran que fue "amor a primera vista". En otra señal de que la pareja buscaba estar más cerca de la familia, Chris puso a la venta su mansión en Hollywood Hills por 7 millones de dólares, mudándose al este de Estados Unidos.

La noticia del nacimiento aún no ha sido confirmada oficialmente por los representantes de la pareja, pero los fanáticos celebran con entusiasmo este nuevo capítulo en la vida de Evans y Baptista.

