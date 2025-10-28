Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, confiesa que tenía prohibido escuchar a Don Omar

Foto de archivo del cantante Daddy Yankee (DY) junto a su hija Jesaaelys Ayala. ( FUENTE EXTERNA )

Jesaaelys Ayala González, hija del legendario reguetonero Daddy Yankee y de Mireddys González, volvió a ser tendencia en las redes sociales tras una inesperada confesión que sorprendió a sus seguidores.

En medio del conflicto familiar y el proceso de divorcio de sus padres, la influencer reveló que durante años tuvo prohibido escuchar la música de Don Omar.

La revelación surgió de manera espontánea mientras grababa uno de sus habituales videos de maquillaje.

En el clip, de fondo sonaba una canción del "Rey del Reguetón", lo que llevó a una seguidora a comentar: "La música de Don Omar". La respuesta de Jesaaelys fue tan natural como contundente: "Antes me lo tenían prohibido, ahora lo puedo escuchar".

La frase no tardó en hacerse viral, desatando una ola de comentarios y especulaciones. Mientras algunos seguidores lo tomaron como una anécdota divertida, otros interpretaron sus palabras como una indirecta hacia su padre, con quien mantiene una relación distante.

"De la misma manera que él dijo que nuestra relación estaba lacerada, yo confirmo que está súper lacerada. Está más que lacerada, y él sabe por qué", había declarado Jesaaelys meses atrás, dejando entrever que el vínculo familiar sigue fracturado.

La tensión pareció aumentar cuando una usuaria escribió: "Para haber pasado de ser el centro del universo de tu hija a ser simplemente cualquier persona, algo fuerte tuviste que haber hecho para romper ese lazo".

Sin dudarlo, Jesaaelys respondió: "Me encantan las personas bien inteligentes como tú (lo digo en serio)", comentario que rápidamente se viralizó y fue interpretado como una confirmación de la distancia con el intérprete de "Gasolina".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/b753dead-ef81-454a-b685-51819010e139-d7fcb285.jpg

Pese a la polémica, la joven creadora de contenido ha optado por enfocarse en su carrera digital. En sus redes sociales se muestra sonriente y activa, compartiendo rutinas de belleza, maquillaje y estilo de vida, mientras evita profundizar en los temas familiares.

Hasta el momento, Daddy Yankee no ha hecho declaraciones públicas sobre las recientes afirmaciones de su hija.