Hija de Gloria y Emilio Estefan es agredida por su novia; la mujer fue arrestada

Gemeny Hernández enfrenta cargos de robo con violencia y agresión contra Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan. ( FUENTE EXTERNA )

La artista Emily Estefan, hija de los afamados músicos y productores Gloria y Emilio Estefan, está en el ojo mediático este miércoles luego de que arrestaran por presunto robo y agresión a su pareja, Gemeny Hernández, de 31 años, con quien tiene una relación desde hace nueve años.

Emily Estefan testificó vía zoom en una corte de Miami tras el arresto de su novia por presunta violencia doméstica, sin divulgarse los detalles de su declaración. Hernández enfrenta cargos de robo con violencia y agresión menor en relación a un incidente de violencia doméstica ocurrido en el suroeste de Miami-Dade, precisa el reporte policial.

Según las autoridades locales, el arresto tuvo lugar el 28 de octubre de 2025, a las 11:39 de la mañana, en una vivienda ubicada en el 7534 SW 64th Street.

Los documentos judiciales señalan que Gemeny Hernández fue ingresada en el centro correccional Turner Guilford Knight (TGK) del condado. Este miércoles, la jueza determinó una fianza de 3,000 dólares. La joven deberá comparecer nuevamente en corte mientras las autoridades investigan los hechos que llevaron a su arresto.

Más detalles de su relación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/novia-de-emily-estefan-1jpg-img20220624161952-1068x696-08542440.jpg La pareja comenzó su relación en 2016. (FUENTE EXTERNA)

Emily Estefan confesó que era lesbiana en 2016, después de empezar una relación con Gemeny Hernández. En ese año debutaron en una alfombra roja al asistir juntas al homenaje que le hicieron a Gloria Estefan en el Kennedy Center de Washington.

Desde entonces continuaron presumiendo su romance en las redes sociales.

A pesar de las dificultades iniciales que enfrentaron por parte de la familia Estefan, pronto le brindaron apoyo incondicional a Emily y Gemeny.

Emily ha usado su visibilidad para ser una defensora de la comunidad LGBTQ+, especialmente dentro de la comunidad latina.

Se desconoce el nivel actual de la relación y los detalles detrás de la presunta agresión.