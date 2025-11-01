Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con su tradicional video: "It´s time!"

Como ya es costumbre cada primero de noviembre, Mariah Carey dio la bienvenida a la Navidad con un video publicado en sus redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Como cada año, Mariah Carey demuestra que el calendario navideño no empieza oficialmente hasta que ella lo dice.

La cantante, compositora y autoproclamada reina de la Navidad ha vuelto a encender el espíritu festivo con su tradicional (y muy esperado) anuncio: el regreso de All I Want for Christmas Is You, la canción que desde hace casi tres décadas marca el inicio de la temporada más mágica del año.

Fiel a su estilo, Carey despidió Halloween de manera espectacular. A través de su cuenta de Instagram, publicó un video que arranca con un tono misterioso y termina en una explosión de brillo, nieve y risas.

En él, la cantante aparece en distintas escenas: en su camerino, en un ascensor, con su perro en brazos y siendo maquillada antes de un concierto, mientras de fondo suena su icónico himno navideño.

En solo 24 horas, el clip superó los 800,000 "me gusta", confirmando que el entusiasmo por Mariah sigue intacto.

Este año, la artista ha querido darle un toque de humor a su anuncio. En el video, encarna a un ángel de la Navidad que debe enfrentarse a un malvado elfo, interpretado por Billy Eichner, que intenta cancelar las fiestas robando los regalos y el maquillaje (un guiño a su colaboración con Sephora).

"Los ayudantes de Papá Noel renunciaron, necesitan terapia", justifica el travieso personaje. Pero, por supuesto, Mariah no se deja vencer: con su ya legendario "It´s time", devuelve la magia, transforma al elfo en un muñeco de nieve y se viste de Papá Noel para anunciar que, efectivamente, las fiestas han comenzado.

Tradición

Cada noviembre, el ritual se repite y las redes se llenan de luces, villancicos y memes protagonizados por la diva. Más que una cantante, Mariah Carey se ha convertido en un símbolo cultural del espíritu navideño: una mezcla de nostalgia, glamour y alegría que nadie interpreta mejor que ella.

