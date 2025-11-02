Natti Natasha y Raphy Pina dan la bienvenida a Dominique Isabelle, su segunda hija

La familia recibió a la nueva miembro ayer, lo cual produjo algarabía en las redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Natti Natasha y Raphy Pina ya tienen en sus brazos a Dominique, su segunda hija, una noticia que ha llenado de ternura las redes sociales y ha conmovido a sus seguidores alrededor del mundo.

Ella es la hermana de la primogénita Vida Isabelle, de cuatro años; y de los tres hijos mayores de Pina: Mía, Antonio (Chingui) y Rafael (Monty), por lo que la familia ahora suma siete integrantes.

Como es propio de ella, no hizo esperar a sus seguidores en dar la noticia: Natti compartió un video en el que documenta los momentos más significativos de esta nueva etapa: desde los primeros indicios del parto hasta su llegada al hospital.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/natti-5599b173.jpg Los padres le dan la bienvenida a su pequeña. (INSTAGRAM DE DOMINIQUE)

En las imágenes se observa a la artista visiblemente emocionada, acompañada en todo momento por Raphy, quien no se separa de su lado.

El video fue publicado también en la cuenta de Instagram recién creada para la bebé , @queendominiqueisabelle, que en cuestión de horas acumuló miles de seguidores: hasta el momento 69,800 seguidores. ¿Qué te parece? En la descripción indica que "Soy una bebé nacida 1 de Noviembre 2025 con 5.9 LB y 19 pulgadas".

Todo es ternura

Un detalle que no pasó desapercibido entre los fanáticos es que ambas hijas comparten el nombre Isabelle como segundo nombre, un gesto lleno de significado que, según la pareja, simboliza el lazo eterno entre las dos hermanitas.

En medio de los preparativos, Natti también mostró cómo acompañó a su hija Vida Isabelle en su último “trick or treat”, de Halloween como la más pequeña del hogar, antes de asumir su nuevo rol de hermana mayor.

En el video también se pueden ver los hijos mayores de Raphy, quienes se muestran emocionados ante la llegada de la nueva integrante de la familia.

Ya en el centro médico, la intérprete de Sin Pijama aparece luciendo su bata hospitalaria, serena y sonriente, mientras enfrenta las contracciones y la espera con actitud positiva y el incondicional apoyo de su pareja.