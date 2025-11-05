Así fue la presentación de Jennifer Ventura, representante de República Dominicana, en Miss Universo

Jennifer Ventura, representante de República Dominicana en Miss Universo. ( INSTAGRAM / @JENNIFERVENTURA_M )

Con un porte elegante y una seguridad que captó la atención del público, Jennifer Ventura, representante de República Dominicana, hizo su primera aparición oficial en Miss Universo 2025, luciendo un vestido diseñado por Giannina Azar.

Durante la presentación de las candidatas, Ventura pronunció con firmeza: "Jennifer Ventura, Dominican Republic", cerrando su intervención con una señal de agradecimiento que reflejó su orgullo y emoción.

Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes y seguidores del certamen, quienes destacaron su elegancia y carisma.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/befunky-collage---2025-11-05t164000504-ae634fef.jpg Jennifer Ventura vestida de Giannina Azar en Miss Universo. Foto: @jenniferventura_m (FUENTE EXTERNA)

Conocida por algunos como la "Pocahontas humana" por su parecido con la princesa de Disney, la modelo e ingeniera civil de Barahona busca otorgar la segunda corona de Miss Universo a la República Dominicana.

Ventura, coronada Miss República Dominicana Universo 2025, superó a 28 candidatas en la competencia nacional y ahora lleva la banda tricolor al escenario internacional, donde competirá el 21 de noviembre en Tailandia por la ansiada corona de Miss Universo.

Su participación combina belleza, inteligencia y compromiso social.