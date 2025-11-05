La polémica de Yamilex Hernández en Miss Universo 2025: ¿Si gana, para qué país será la corona?

La polémica que rodea a Yamilex Hernández en Miss Universo 2025. La dominicana, cuya banda dice Miss Universe latina, es una de las favoritas para ganar el concurso. ( INSTAGRAM / @YAMILEXHDZ )

La dominicana Yamilex Hernández, ganadora del reality Miss Universe Latina de Telemundo, arribó este domingo a Tailandia para participar en Miss Universo 2025, pero su llegada ha generado un intenso debate en redes sociales.

La controversia gira en torno a la banda que Yamilex porta en el certamen: representará a toda la comunidad latina en Estados Unidos, en lugar de un país específico, algo inédito en la historia del concurso. Muchos seguidores cuestionan el formato y se preguntan: "¿Si ella gana, para qué país será la corona?" y "¿Quién representaría a los latinos en Europa?".

En sus redes sociales, la modelo dominicana expresó su emoción por el viaje y la oportunidad: "El universo nos espera... He llevado mi historia, mis raíces y mi propósito en cada paso de este viaje. Tailandia espera, y mi corazón susurra ´Gracias, Universo, por saber que mi hora llegaría´".

La publicación recibió cientos de comentarios de apoyo: "Mi Yami bella, a darlo todo, eres una gran persona" o "Bella Yamilex, con todo, reina hermosa", aunque también aparecieron críticas sobre la confusión que genera la representación múltiple de países.

Miss Universe Latina reunió a 30 participantes de distintos países latinoamericanos, divididas en dos equipos dirigidos por exreinas de belleza. Tras varias pruebas y desafíos, Yamilex se coronó ganadora y ahora llevará su banda única al escenario más importante del concurso de belleza mundial.

¿A qué país se le contaría la corona?

La polémica sigue abierta mientras Yamilex Hernández se prepara para competir con candidatas de todo el planeta y responder a la pregunta que muchos se hacen: si gana, ¿qué país levantará la corona en su nombre: la República Dominicana, Estados Unidos o ninguno?