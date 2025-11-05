Modelo de OnlyFans fue hallada muerta en una bañera; la policía investiga posible asesinato

Una modelo de OnlyFans fue hallada muerta en una bañera; ella era Iris Hsieh, y la policía investiga su posible asesinato. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de Malasia abrió unainvestigación por asesinato tras la muerte de la modelo de OnlyFans e influencer taiwanesa Hsieh Yu-hsin, conocida en redes como Iris Hsieh, cuyo cuerpo fue hallado el 22 de octubre en la bañera de un hotel en Kuala Lumpur.

El caso, que en un principio se trató como una muerte súbita, fue reclasificado como homicidio según confirmó el jefe policial de Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, quien indicó que la investigación se realiza bajo la Sección 302 del Código Penal, que contempla la pena de muerte o hasta 40 años de prisión para los responsables.

Hsieh, de 31 años y con más de 546.000 seguidores en Instagram, había llegado a Malasia el 20 de octubre para participar en un proyecto audiovisual junto al rapero local Namewee (Wee Meng Chee), de 42 años. Fue él quien, según la policía, llamó a emergencias al encontrarla inconsciente en la habitación del hotel.

El artista declaró a Channel News Asia que intentó reanimarla con maniobras de RCP antes de la llegada de la ambulancia, que, según su versión, tardó casi una hora en arribar.

Pese a su colaboración con la policía, Namewee fue detenido al día siguiente tras encontrarse nueve pastillas azules presuntamente de éxtasis en la habitación.

Los análisis toxicológicos revelaron en su organismo rastros de anfetaminas, metanfetaminas, ketamina y THC, informó la BBC. El rapero fue acusado por posesión y consumo de drogas, se declaró inocente y fue liberado bajo fianza el 24 de octubre.

El jefe policial Marsus señaló que se están revisando grabaciones de seguridad, así como testimonios del personal del hotel, transporte y aeropuerto, para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y del artista.

"La investigación continúa desde todos los ángulos. Analizaremos cada paso de la víctima y de la persona que estuvo con ella", afirmó Marsus a The Star.

El caso ha generado gran atención mediática en ambos países, donde seguidores y colegas de la modelo exigen transparencia en los resultados forenses.

Las autopsias y análisis toxicológicos aún no se completan, por lo que la causa exacta de la muerte de Iris Hsieh sigue sin determinarse.

Posibles consecuencias legales

De confirmarse un homicidio, la legislación malasia prevé pena de muerte o prisión de hasta 40 años.

En paralelo, los delitos de drogas implican hasta cinco años de cárcel y castigos físicos, como latigazos, por tenencia o consumo.

Mientras tanto, la policía mantiene abierta la investigación y ha pedido a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades.

El resultado de los peritajes podría conocerse en los próximos meses.