Muere la influencer Bárbara Borges tras recibir una bala perdida durante un tiroteo

Muere la influencer Bárbara Borges tras recibir una bala perdida. En la imagen se le ve posar con el estilo que le caracterizaba. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer y bloguera de viajes Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 años, murió el viernes 31 de octubre tras ser alcanzada por una bala perdida mientras viajaba en taxi por la Línea Amarilla de Río de Janeiro, en medio de un enfrentamiento entre bandas criminales rivales.

Según informó la prensa local, el taxista que la trasladaba relató que escuchó disparos cuando pasaban por un puente peatonal. Minutos después, notó que la joven había sido impactada en la cabeza.

“Cuando miré hacia atrás, sentí una desesperación enorme. Ella intentaba respirar. En ese momento, solo quería salvarla”, contó el conductor.

Bárbara fue llevada de urgencia al Hospital Geral de Bonsucesso, pero murió a causa de las heridas, pese a los esfuerzos del personal médico.

El hecho ocurrió apenas días después de la operación policial más violenta en la historia reciente de Río, que dejó 121 muertos, incluidos cuatro agentes. La ciudad atraviesa una ola de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados que disputan el control territorial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/befunky-collage---2025-11-05t121151686-5070c9ad.jpg Fotos de archivo de Bárbara Elisa. (Fuente externa)

Más

Borges trabajaba como empleada bancaria y mantenía un blog de viajes en el que compartía su pasión por la naturaleza, el deporte y la aventura.

Su muerte ha generado conmoción entre seguidores y amigos, que llenaron sus redes sociales de mensajes de despedida y reclamos por mayor seguridad en la ciudad.

Las autoridades investigan de dónde provino el disparo que le quitó la vida, mientras la familia de Bárbara exige justicia por el hecho.