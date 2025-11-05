Muere influencer conocida como “Barbie humana” en misteriosas circunstancias

La influencer brasileña Bárbara Jankavski Marquez, conocida en redes sociales como la “Barbie humana” o “Boneca Desumana”, fue encontrada muerta la noche del 2 de noviembre en una vivienda del barrio Siciliano, en la zona oeste de San Pablo, según informó el medio brasileño G1.

La Policía Militar halló el cuerpo de la joven de 31 años en la casa de un defensor público de 51 años, quien declaró que había contratado los “servicios sexuales” de la influencer. Según su testimonio, Bárbara llegó al domicilio alrededor de la 1 de la madrugada del domingo y permaneció allí hasta la noche.

El hombre aseguró que ambos consumieron sustancias ilícitas y que, en un momento, la joven comenzó a toser repetidamente antes de quedarse dormida a su lado mientras veían televisión.

Al notar que no respondía a los estímulos, llamó al servicio de emergencias (Samu) y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de nueve minutos, sin éxito. El deceso fue confirmado a las 21:07.

Lesiones y versiones contradictorias

De acuerdo con el informe policial, Bárbara fue encontrada en ropa interior, acostada boca arriba y con una lesión visible en el ojo izquierdo y otra en la espalda.

Una amiga del defensor público, que también se encontraba en la vivienda, declaró que la influencer “resbaló y cayó” alrededor de las 4 de la madrugada, lo que, según su versión, habría provocado la herida en el ojo.

Por el momento, la causa de muerte no ha sido determinada. Los exámenes necroscópico y toxicológico realizados por la Policía Técnico-Científica serán clave para establecer si hubo consumo de drogas o indicios de violencia. La Policía Civil investiga el caso, registrado provisionalmente como “muerte súbita sin causa aparente”.

Quién era la “Boneca Desumana”

Bárbara Jankavski Marquez se hizo conocida en redes por su aspecto físico extremo y su historia personal. La influencer afirmaba haberse sometido a 27 cirugías plásticas, con un costo total superior a 300 mil reales (unos 555 mil dólares), con el objetivo de parecerse a la muñeca Barbie.

En sus perfiles, donde acumulaba más de 344.000 seguidores en TikTok y 54.000 en Instagram , compartía detalles de sus operaciones y mensajes sobre su transformación estética. “La exageración es parte de mí”, decía en una de sus publicaciones más virales.

Su muerte ha causado conmoción en las redes sociales, donde seguidores y figuras públicas han expresado su tristeza y pedido que se esclarezcan las circunstancias del caso.

