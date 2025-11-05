Senado dominicano reconoce al "Super Ultra Mega Merengazo" por promover el merengue y el turismo

El Senado de la República Dominicana aprobó una resolución que reconoce al "Super Ultra Mega Merengazo - Festival Mundial del Merengue de Jarabacoa" por su aporte a la promoción del merengue, la cultura local y el desarrollo turístico y económico del municipio.

La iniciativa fue presentada por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao Durán.

La pieza legislativa destaca que el festival reúne a las principales orquestas e intérpretes del género, consolidándose como un evento artístico y cultural de relevancia internacional. Además, resalta que el merengue, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2016, representa la identidad, creatividad y alegría del pueblo dominicano.

La cuarta edición del festival se celebrará este domingo 9 de noviembre en La Confluencia de Jarabacoa y rendirá homenaje al artista Héctor Acosta "El Torito", continuando la tradición de reconocer a grandes figuras del merengue como Johnny Ventura, Joseíto Mateo y Wilfrido Vargas.

Entre los artistas que participarán este año se encuentran Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Omega, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Manny Cruz, Peña Suazo, Yovanny Polanco, Victor Roque, Kinito Méndez, Steffany Constanza y Osvaldo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/befunky-collage---2025-11-05t145243307-5e6f26df.jpg

El Senado ordenó que el reconocimiento sea plasmado en un Pergamino de Honor, que será entregado al productor del evento, Luis Medrano, en representación del festival. Además, se designará una comisión de legisladores para formalizar la entrega en la fecha y lugar que determine la Presidencia de la Cámara Alta.

Los legisladores destacaron que el Super Ultra Mega Merengazo fortalece los valores culturales de la sociedad dominicana y proyecta internacionalmente la esencia del merengue como símbolo de identidad nacional y motor de desarrollo turístico.