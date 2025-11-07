La modelo de origen dominicano que representa a las Islas Turcas y Caicos en Miss Universo 2025

Bereniece Dickenson, nacida en la República Dominicana y criada en Puerto Plata, vestida del diseñador dominicano Luis Dominguez, representa a las Islas Turcas y Caicos en Miss Universo 2025.

Con raíces dominicanas, Bereniece Dickenson, nacida en la República Dominicana y criada en Puerto Plata, se destaca como representante las Islas Turcas y Caicos en la 74.ª edición de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Nonthaburi, Tailandia.

A sus 23 años, Dickenson es la candidata más joven de la competencia y una de las favoritas según expertos en certámenes internacionales, quienes la ubican entre el Top 10 y Top 5 de las grandes finalistas.

Hija de madre dominicana y padre turcocaiqueño, Bereniece nació en República Dominicana, luego se fue vivió al país de su padre y regresó a los 5 años a Quisqueya, residiendo en Puerto Plata hasta los 19 años, antes de trasladarse definitivamente a las Islas Turcas y Caicos.

Ella se define profundamente amante de Dios. "No voy a ningún sitio sin mi Biblia", afirmó con una sonrisa. "A través de mi fe, mi familia y recordando mi propósito, mantengo la calma bajo presión".

Dickenson asegura que su participación en Miss Universo tiene un sentido más profundo. "La confianza es amarse a uno mismo tal como es", expresó. A través de su organización The Butterfly Effect Project (Proyecto Efecto Mariposa), promueve el empoderamiento femenino y la mentoría juvenil, inspirando a las jóvenes a soñar más allá de sus circunstancias.

"Tu situación actual nunca determinará hasta dónde puedes llegar", afirmó. "Todas tenemos el poder de conquistar el universo interior".

Graduada en Arquitectura y Tecnologías de la Construcción, Dickenson también ha destacado profesionalmente: fue la contadora junior más joven en una de las principales empresas de las Islas Turcas y Caicos.

Habla cuatro idiomas, inglés, español, francés y tagalo, y ha trabajado con organismos gubernamentales, instituciones privadas y fundaciones benéficas, consolidándose como una joven líder en su comunidad.

De cara al futuro, la candidata asegura que su misión va más allá de una corona. "Mi propósito es inspirar, demostrar que los contratiempos no son el final, sino el comienzo de un camino más sólido", expresó.

Tres candidatas con sangre dominicana

En esta edición del 2025, hay un total de tres candidatas de origen dominicano, la representante del país, la barahonera Jennifer Ventura; la ganadora del reality Miss Universe Latina, Yamile Hernández; y la representante de las Islas Turcas y Caicos, Bereniece Dickenson.