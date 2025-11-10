Celinee Santos habla de abusos y amenazas durante su reinado como Miss RD Universo 2024

La Miss República Dominicana Universo 2024, Celinee Santos, abrió su corazón en una reciente entrevista en el programa "Pica y se entiende" de Telemundo, donde reveló las difíciles situaciones de abuso y amenazas que enfrentó dentro de la organización local durante su reinado.

Santos expresó que, aunque siempre se mostró fuerte y decidida, hubo momentos en los que se sintió presionada y manipulada.

"Admiro a la Miss México, Fátima Bosch, me siento identificada con ella. Me encantó cómo alzó su voz, porque yo como Miss República Dominicana también viví muchas situaciones que en su momento no tuve la valentía de hablarlas, de pararme frente a una cámara y decir todos los abusos que sufrí, tanto a nivel personal como en la preparación", confesó.

La modelo también habló de las amenazas que recibió durante su tiempo como reina de belleza, además de señalar que, en más de una ocasión, presenció comentarios y actitudes de otras candidatas que se sentían igualmente presionadas por la organización.

"Son muchas situaciones, cuando ves que las demás candidatas tienen los mismos comentarios, la misma voz... tanto así que yo no pude entregar mi corona", afirmó, dejando claro que no quedó en buenos términos con la organización.

Controversia

Uno de los episodios más controvertidos de su reinado ocurrió el pasado mes de agosto, cuando Celinee Santos no asistió a la gala de Miss República Dominicana.

En un evento donde la reina saliente tradicionalmente corona a su sucesora, la actual Miss RD Universo, Jennifer Ventura, fue coronada por la propia Miss Universo 2024, Victoria Kjær, lo que avivó rumores de conflictos internos entre la organización y Santos.

Vestida de gala y desde un hotel en Santo Domingo, Santos cerró su ciclo en el concurso con un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, en el que compartió los aprendizajes, desafíos y gratitudes que marcaron su reinado.

"Ser reina no solo fue un sueño cumplido, fue una experiencia transformadora que me enseñó sobre amor propio, responsabilidad, empatía y fuerza", expresó al inicio de su mensaje, dirigido a su estilista Keyther Estévez.

