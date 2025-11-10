Se confirma el divorcio de Angélica Vale tras más de una década de matrimonio con Otto Padrón

Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón. En una de las imágenenes la vemos el día de su boda. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y conductora mexicana Angélica Vale atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal, luego de que se confirmara su divorcio del empresario y exejecutivo de televisión Otto Padrón, con quien contrajo matrimonio en 2011.

Una fuente cercana a la protagonista de La fea más bella aseguró a People en Español que Vale "está bien, fuerte y serena", y que se encuentra enfocada en su trabajo y en el bienestar de sus dos hijos, Angélica y Daniel.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Javier Ceriani, quien mostró los documentos judiciales que confirman que el pasado 4 de noviembre, Padrón presentó la solicitud de divorcio ante una corte del condado de Los Ángeles, California.

Durante sus más de 13 años de matrimonio, Angélica Vale y Otto Padrón formaron una familia unida y fueron considerados una de las parejas más sólidas del medio artístico, siempre mostrando apoyo mutuo en sus proyectos personales y profesionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/young-miko-posa-para-el-lente-de-joshua-rivera-shotsjpg-en-una-sesion-para-tmrw-magazine-reflej-3-97793e1e.jpg Angélica Vale y Otto Padrón en el momento de su boda en 2011. (FUENTE EXTERNA)

Aunque los motivos de la separación no han sido revelados, todo indica que la actriz se encuentra tranquila y preparada para enfrentar esta nueva etapa.

Según People en español, se espera que Angélica Vale hable públicamente sobre su separación este lunes, durante su programa La Vale Show en la emisora Cali 93.9, donde compartirá sus propias palabras sobre esta decisión y el rumbo que tomará su vida a partir de ahora.