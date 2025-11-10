Anunay Sood, el influencer indio que fue encontrado sin vida en una calle de Las Vegas

El influencer Anunay Sood fue encontrado sin vida en Las Vegas. En la imagen de archivo se le ve posando en uno de sus viajes. ( FUENTE EXTERNA )

El influencer indio Anunay Sood, conocido por sus contenidos sobre viajes y fotografía, fue encontrado sin vida en plena calle en Las Vegas.

Según informó la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), los oficiales respondieron a un reporte en Las Vegas Boulevard, donde localizaron el cuerpo. Tras la colaboración con el médico forense, el caso fue inicialmente clasificado como un incidente médico, sin indicios de actividad criminal.

Sood, de 32 años y residente en Dubái, se encontraba en la ciudad estadounidense para cubrir el evento automovilístico Concours d'Elegance, celebrado en el hotel Wynn, que atrae a entusiastas del motor de todo el mundo. La familia del creador de contenidos confirmó el fallecimiento a través de las redes sociales, solicitando respeto y privacidad en este momento de duelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/anunay-sood-1-2f2b2865.jpg Amaury Sood en una imagen de archivo.

Su pareja, la también influencer Shivani Parihar, expresó su profunda tristeza, describiendo la pérdida como "abrumadora" y destacando el vacío irreparable que deja en su vida, así como los recuerdos de la felicidad compartida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/anunay-sood-2-dd48f68a.jpg

Nacido en 1993, Anunay Sood había logrado consolidarse como una figura influyente en el turismo digital, combinando su pasión por la fotografía con participaciones en importantes eventos internacionales.

Su fallecimiento ha generado un aluvión de homenajes en Instagram y X, donde colegas y seguidores han recordado su carisma y su talento para crear contenido de calidad.

Las autoridades locales continúan investigando la causa del fallecimiento, y el cuerpo permanece en dependencias forenses de Las Vegas, sin fecha definida para su repatriación.