Kim Kardashian reprueba el examen de abogacía, pero promete seguir intentándolo

Kim Kardashian en una foto publicada en su cuenta de Instagram. ( FUENTE EXTERNA )

La empresaria e influencer Kim Kardashian deberá continuar preparándose si quiere cumplir su sueño de convertirse en abogada. La estrella de televisión reveló en sus redes sociales que no aprobó el examen de abogacía al que se presentó a finales de julio, aunque aseguró que no piensa rendirse y que volverá a intentarlo.

"Bueno... aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión. Llevo seis años en este camino del derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación", escribió Kim en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen suya estudiando.

La prueba, considerada una de las más exigentes en el ámbito jurídico estadounidense, solo se realiza dos veces al año y reúne a unas 16,000 personas. De acuerdo con las estadísticas, alrededor del 65 % de los aspirantes logran aprobarla, pero por ahora la criticada actriz no forma parte de ese grupo.

Aun así, su actitud ha sido positiva y motivadora. "Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora. Quedarme corta no es un fracaso, es motivación. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso me impulsó aún más. ¡Vamos!", añadió.

El examen de abogacía que deberá volver a preparar incluye cinco preguntas de ensayo de una hora, una prueba de rendimiento de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple, un desafío que Kim asegura está dispuesta a enfrentar nuevamente.

Kardashian, de 45 años, inició su camino en el derecho en 2019, cuando comenzó a trabajar como pasante en un bufete de abogados en Nueva York. En 2021, aprobó el examen preliminar para estudiantes de primer año de derecho, un paso clave en su proceso de formación.

Más

El interés de Kim por la abogacía nació tras su participación en casos de reforma judicial y liberación de presos injustamente condenados, lo que la inspiró a seguir los pasos de su difunto padre, Robert Kardashian, quien fue parte del equipo legal que defendió a O.J. Simpson.