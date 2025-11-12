"No fue por infidelidad"; se revela la verdadera razón de la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Después de días de rumores y especulaciones en redes sociales, el joven futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, confirmó su separación de la cantante argentina Nicki Nicole.

La relación, que había sido oficializada hace poco más de dos meses, llegó a su fin en medio de versiones cruzadas sobre los motivos de la ruptura.

En diálogo con el actor e influencer Javi Hoyos, el deportista español fue directo al grano: "No estamos juntos", dijo, aclarando además que "no fue por infidelidad", desmintiendo así las teorías que circulaban desde hacía varios días.

Sin embargo, el periodista argentino Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que la historia detrás del final del romance podría ser más compleja.

"Siempre dije que lo que empieza mal, termina peor. Esta relación no fue sincera desde el inicio y lo sostengo", aseguró, insinuando que Nicki Nicole habría comenzado su vínculo con Yamal cuando aún mantenía una relación con Trueno.

Etchegoyen también explicó que la ruptura no fue reciente: "Me cuentan que él tomó la decisión porque entendió que no era un vínculo sano y le traía problemas". Además, habría influido la falta de aprobación familiar. "Su entorno, especialmente su padre y su abuela, no avalaban el romance ni querían conocerla", comentó el periodista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/lamine-yamal-confirmo-la-separacion-de-nicki-nicole-y-nego-que-haya-sido-por-una-infidelidad-2129879-c6e9858b.jpg

A esto se suman diferencias de estilo de vida. "Tiene 18 años, le gusta la fiesta y prefirió priorizar su tranquilidad y su familia antes que una relación que no lo hacía sentir cómodo", añadió Etchegoyen.

Por su parte, Yamal quiso dejar las cosas claras: "Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", dijo, negando también los rumores que lo vinculaban con una influencer italiana: "No le he sido infiel ni he estado con otra persona".

Más

Mientras tanto, Nicki Nicole parece haber optado por pasar página y enfocarse en su carrera. Durante el fin de semana, la cantante argentina se mostró sonriente en el show Futtura de Tini Stoessel en Tecnópolis y luego celebró el cumpleaños de Emilia Mernes en una exclusiva discoteca porteña.

parece haber optado por pasar página y enfocarse en su carrera. Durante el de semana, la cantante argentina se mostró sonriente en el show Futtura de Tini Stoessel en Tecnópolis y luego celebró el cumpleaños de Emilia Mernes en una exclusiva discoteca porteña. Entre rupturas, rumores y música, tanto Nicki como Lamine parecen haber tomado caminos separados, intentando dejar atrás el ruido mediático y seguir adelante con sus respectivos proyectos.