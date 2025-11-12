Stefon Diggs es confirmado como padre de otra bebé mientras espera hijo con Cardi B

Foto de archivo de Cardi B y Stefon Diggs, durante una cena, en el marco de una actividad pública. ( FUENTE EXTERNA )

El receptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, se encuentra en el ojo del huracán mediático: además de estar a punto de convertirse en padre junto a la rapera de origen dominicano Cardi B, Diggs fue confirmado como el padre biológico de una niña de siete meses con la modelo de Instagram Lord Gisselle.

La pequeña, Charliee Harper Diggs-Lopera, nació en abril de este año.

La noticia fue confirmada por la abogada de la modelo, Tamar G. Arminak, quien señaló que esperan que Diggs participe activamente en la vida de la niña. "Podemos confirmar que el Diggs es el padre y esperamos que comparta la crianza con nuestra clienta, quien hasta ahora ha tenido que hacerlo todo sola", declaró.

La historia se remonta a diciembre de 2024, cuando Aileen Lopera demandó al jugador para determinar la paternidad mientras estaba embarazada.

Diggs respondió negando inicialmente la relación y solicitó pruebas genéticas, pero la ciencia finalmente habló. Ahora, busca custodia compartida y contribuir a los gastos relacionados con el embarazo y la crianza.

Más

Mientras tanto, Diggs no puede ocultar su emoción por la llegada de su hijo con Cardi B. "Es un niño. Con eso me basta. Estoy deseando que haga flexiones, abdominales y que corra por ahí", confesó el deportista, adelantando que la llegada del bebé es inminente.