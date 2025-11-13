Revelan detalles de la muerte del chef e influencer Michael Duarte: fue baleado por un policía

El influencer gastronómico Michael Duarte, conocido en redes sociales como @FoodWithBearHands, murió el pasado sábado 8 de noviembre tras recibir disparos de la policía en Castroville, Texas, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Medina. Duarte, quien contaba con más de dos millones de seguidores por sus videos de comida, tenía 34 años.

De acuerdo con el reporte policial citado por TMZ y Us Weekly, los agentes respondieron a una llamada al 911 que alertaba sobre "un hombre con un cuchillo actuando de manera errática".

Al llegar al lugar, los oficiales identificaron al sujeto como Duarte. Según el portavoz del sheriff, el influencer habría ignorado "múltiples órdenes verbales" de tirarse al suelo y se habría abalanzado sobre uno de los agentes mientras gritaba "voy a matarte". Fue en ese momento cuando el oficial disparó dos veces, impactándolo.

Duarte recibió atención médica inmediata en el sitio antes de ser trasladado al University Hospital de San Antonio, donde fue declarado muerto. Las autoridades estatales y los Texas Rangers están investigando el incidente para determinar las circunstancias exactas del suceso.

La noticia de su fallecimiento conmocionó a sus seguidores y colegas del mundo digital. Duarte se había hecho conocido por su estilo único de preparar y degustar comida con las manos, combinando humor, cercanía y creatividad. Su contenido le había ganado una comunidad de millones en plataformas como Instagram y TikTok.

El influencer falleció apenas tres días después de celebrar su noveno aniversario de bodas con su esposa, Jessica, con quien tenía una hija de seis años llamada Oakley.

En una página de GoFundMe creada para apoyar a su familia, se lee: "El mundo puede conocerlo como ´FoodWithBearHands´, pero para nosotros, era un esposo amoroso, padre, hermano y gran amigo para muchos". La campaña busca recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y trasladar su cuerpo a California. "Esta tragedia llegó sin previo aviso", indica el texto, pidiendo apoyo para brindar estabilidad y consuelo a su esposa e hija.

Una historia de superación y creatividad

El mes pasado, Duarte había compartido en Instagram su historia personal: creció trabajando en el restaurante mexicano de su tío en California y pasó gran parte de su juventud en el mundo gastronómico. Durante la pandemia de COVID-19, atravesó una crisis de salud mental que lo llevó a rehabilitación, pero logró recuperarse y reinventarse como creador digital.

"En mis días libres empecé a publicar videos de comida, el primero fue con mi hija. Fue entonces cuando me di cuenta de lo feliz que me hacía crear contenido", escribió el 25 de octubre. "Con el tiempo, comencé a ver que no era solo un pasatiempo: podía ser un negocio, algo más grande que yo mismo".

Hasta el miércoles, los planes funerarios de Michael Duarte aún no se habían definido, pero su familia agradeció "profundamente el amor y apoyo recibidos" en medio de esta trágica pérdida.