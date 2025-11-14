Nathy Peluso y Tokischa celebran boda simbólica en Las Vegas antes de los Latin Grammy

Lo que ocurre en Las Vegas, en esta ocasión, no se quedó en la ciudad. Las cantantes Nathy Peluso y Tokischa, nominadas en la categoría de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por su tema De Maravisha, sorprendieron a sus seguidores al celebrar una boda simbólica durante su estancia en la ciudad, horas antes de la ceremonia de los Latin Grammy, que se realizó este jueves 13 de noviembre por la noche.

Las llegaron vestidas de blanco, cada una acompañada de un compañero, y caminaron juntas hacia el altar donde las esperaba un imitador de Elvis Presley, quien ofició la boda. Tokischa lució un vestido escotado combinado con chaqueta gris, mientras que Nathy optó por un vestido con velo y cargó el ramo de flores.

Durante la ceremonia se escuchó Can´t Help Falling in Love, se intercambiaron votos y anillos, y no faltó el toque humorístico característico de ambas. Tokischa prometió a Nathy "darle milanesas todos los días", sellando el acto con un beso frente a Elvis, quien las declaró oficialmente "esposa y esposa" en un gesto simbólico que desató aplausos y risas entre los asistentes.

Una celebración viral

Las imágenes y videos de la ceremonia rápidamente circularon en redes sociales, generando comentarios entre los cibernautas, quienes recuerdan que la relación entre las artistas es de amistad y colaboración artística. Muchos especulan que esta divertida ceremonia podría ser un adelanto de un nuevo proyecto conjunto o incluso la inspiración para un próximo videoclip.

Aunque Nathy Peluso y Tokischa no se llevaron el gramófono, la noche tuvo otro ganador destacado: Bad Bunny, conocido como el "Conejo Malo", se alzó con el premio por su tema DtMF.

La boda simbólica de Nathy Peluso y Tokischa en Las Vegas se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la previa a los Latin Grammy, demostrando que la música y la diversión pueden ir de la mano, más allá de los premios.

