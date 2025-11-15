La exesposa de Justin Trudeau admite sentirse "molesta" por la relación con Katy Perry

La exesposa de Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, habló sobre la nueva relación del primer ministro canadiense con la cantante Katy Perry. ( FUENTE EXTERNA )

Sophie Grégoire Trudeau habló abiertamente sobre cómo ha manejado la nueva etapa de su vida tras la ruptura con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y reconoció que la reciente relación del mandatario con la cantante Katy Perry le ha generado emociones difíciles.

Durante una conversación en un pódcast con la empresaria canadiense Arlene Dickinson, la presentadora de televisión explicó que ha optado por procesar lo que siente sin negarlo ni reprimirlo.

"Lo que uno siente cuando algo ocurre no depende de nadie más. La decisión está en quién quiero ser después de eso. Me permito sentir", afirmó. Añadió que no interpretar los cambios en su vida como una ausencia de emociones: "¿Significa que no lloro, no grito, no me río? No. Soy de corazón sensible".

Sophie Trudeau dijo que se permite sentirse "decepcionada", "enojada" y "triste" cuando esas emociones aparecen, y destacó la importancia de reconocerlas desde una perspectiva de salud mental. También señaló que las personas deben distinguir entre la emoción inmediata y la reacción impulsiva, porque no hacerlo puede generar consecuencias innecesarias.

Maternidad y familia después de la separación

Sophie y Justin se separaron en agosto de 2023 tras 18 años de matrimonio.

Desde entonces, explicó que ambos han aprendido a criar a sus tres hijos —Xavier, 18; Ella-Grace, 16; y Hadrien, 11— desde una convivencia familiar distinta pero coordinada.

Indicó que mantienen comunicación constante para asegurar estabilidad emocional, afirmando: "No soy madre soltera. Tengo una asociación con un padre que ama profundamente a sus hijos y está presente para ellos".

La relación pública de Justin Trudeau con Katy Perry

La nueva relación entre Justin Trudeau y Katy Perry trascendió recientemente al público luego de que ambos fueran fotografiados tomados de la mano durante una salida nocturna y después de que la cantante lo confirmara en pleno concierto, frenando una propuesta de matrimonio de un fan al señalar que "ya no está disponible".

Personas cercanas describen la relación como una conexión fuerte en una fase temprana, y aseguran que la artista está "muy interesada".

