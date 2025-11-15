Influencer de TikTok deberá pagar US$1.75 millones tras juicio por destrucción de matrimonio

Una sentencia civil en Carolina del Norte ordenó que la creadora de contenido en TikTok Brenay Kennard pague US$1.75 millones a Akira Montague, la exesposa de Tim Montague.

Esto tras considerar que Kennard contribuyó a la disolución del matrimonio de Montague bajo dos figuras legales poco comunes: "alienation of affection" (alienación del afecto) y "criminal conversation" (relación sexual con persona casada).

El veredicto, dictado el 10 de noviembre de 2025 por un jurado del condado de Durham, asignó US$1.5 millones por alienación del afecto y US$250,000 por criminal conversation.

Origen de la demanda

Akira Montague presentó la demanda en mayo de 2024 ante el Tribunal Superior del condado de Durham. En ella alegó que Kennard —quien suma más de tres millones de seguidores en TikTok e Instagram— mantuvo una relación íntima con Tim Montague mientras éste aún estaba legalmente casado con Akira.

Además, dijo que difundió en redes sociales contenido con él mientras el matrimonio aún estaba vigente. También acusó a Kennard de publicar imágenes de los hijos de Akira y Tim sin consentimiento.

Hallazgos del tribunal

El jurado encontró que Kennard había intervenido en la relación con conocimiento del estado civil del esposo, un requisito esencial en demandas por alienación del afecto.

Los documentos del juicio indican que el matrimonio entre Akira y Tim Montague aún estaba en vigor cuando empezó la conducta imputada. Kennard negó que sus acciones hubieran sido la causa principal de la ruptura matrimonial.

A pesar de ello, los jurados estimaron que la evidencia sostenía que su conducta había generado daño emocional tangible para Akira y sus hijos.

Contexto legal

El estado de Carolina del Norte es uno de los pocos en EE. UU. que aún permiten demandar por alienación del afecto y conversación criminal, reclamaciones que datan del derecho común inglés y que contemplan daños cuando un tercero interfiere deliberadamente en un matrimonio intacto.

En este caso, el tribunal consideró demostrada la existencia de un vínculo marital legítimo, la intervención de la demandada y el perjuicio sufrido por la parte demandante.

