¿De qué murió Xiomara "La Golda"? Puerto Rico llora su partida mientras se aclaran las causas

Medios en Puerto Rico apuntan a que la muerte de Xiomara "La Golda" se debió a complicaciones tras una cirugía estética ( INSTAGRAM. )

La muerte de la creadora de contenido, cantante y bailarina Xiomara Calderón Santiago, conocida como Xiomara "La Golda", ha sacudido al entretenimiento boricua. La noticia del fallecimiento se confirmó este sábado a través de las plataformas del productor Jorge "Molusco" Pabón. Sin embargo, la pregunta que domina las redes y los medios es directa: ¿de qué murió Xiomara?

Hasta el momento, no existe una versión oficial unificada sobre la causa del deceso.

¿Cuál es la causa del fallecimiento de Xiomara "La Golda"?

La primera información publicada, incluida la nota de El Nuevo Día, indica que la razón de su muerte aún se desconoce y que el equipo de Molusco "todavía está tratando de comprender lo sucedido" según palabras de Pabón. El Nuevo Día citó al productor afirmando que se trató de "un fallecimiento repentino".

No obstante, El Vocero informó posteriormente que, "según ha trascendido", Calderón habría fallecido tras sufrir complicaciones luego de someterse a una cirugía estética en Miami, Florida. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente por la familia ni por el equipo de trabajo de la influencer, pero se ha convertido en la línea informativa más repetida en Puerto Rico en las últimas horas.

¿Cómo ha reaccionado la industria del entretenimiento y la comunidad?

Mientras la causa exacta se esclarece, la industria del entretenimiento se encuentra de duelo. Molusco, visiblemente afectado, escribió que Xiomara "se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo", destacando su "personalidad, humildad, sabor en la pista de baile y risa única". El Nuevo Día reprodujo íntegramente sus declaraciones.

La comediante y presentadora Pamela Noa también reaccionó con dureza sentimental en redes sociales al enterarse de la noticia, con palabras compartidas por El Nuevo Día: "Ahora el combo está incompleto... Xiomi eres y por siempre serás la luz más bonita en la vida de los que tuvimos el placer de conocerte."

Asimismo, El Vocero recopiló mensajes de figuras como Ivy Queen, Norwill Fragoso y los alcaldes de Dorado y Bayamón, quienes destacaron su impacto comunitario y artístico. Xiomara nació en Dorado y perteneció al equipo de Bayamón Ciudad Salsera, donde dejó una huella profunda como bailarina.

Otro elemento que ha estremecido al público son las últimas palabras publicadas por Xiomara en Instagram horas antes de su muerte, reseñadas por El Nuevo Día y El Vocero:

"Me siento agradecida, me siento bendecida, me siento amada... Si se tira una oración a Dios en lo que queda del día, pídanle a Papá Dios que tenga control de todo en mi vida".