Cardi B dice que se siente "en peligro" tras un año de acoso y amenazas

Cardi B afirmó que se siente "en peligro" tras más de un año de acoso, amenazas y ataques en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Cardi B afirmó que se siente "en peligro" tras más de un año de acoso, amenazas y ataques en redes sociales vinculados a su vida personal y a la disputa pública con su exesposo Offset.

La artista, de 33 años, explicó que la situación se agravó luego de que el rapero publicara y borrara un mensaje en el que insinuaba la paternidad de su hijo recién nacido, concebido durante la separación legal de ambos.

Según medios estadounidenses como TMZ y People, la tensión entre la rapera y su expareja aumentó desde que Offset escribió "My kid lol" en una historia de Instagram, comentario que muchos interpretaron como una alusión directa al bebé que Cardi tuvo recientemente con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

La publicación fue eliminada minutos después.

Cardi B escribió en X que el acoso pasó de mensajes privados a ataques públicos. Señaló que tiene "cada recibo" de lo ocurrido y que ya no puede ignorarlo. Afirmó que ha recibido amenazas al punto de temer por su seguridad.

Según ella, "es divertido hasta que no lo es" y cualquier publicación puede desatar ataques que se salen de control.

La rapera dijo que el hostigamiento no ha parado ni con el nacimiento de su cuarto hijo.

Contó que, desde hace meses, duerme con ansiedad por el clima de violencia que observa hacia las mujeres en redes sociales y en la vida real. Recordó que ve casos similares en documentales y noticias, y que ese pensamiento la persigue.

Separación

Cardi B y Offset comparten tres hijos. Ella pidió el divorcio en 2024 después de seis años de matrimonio.

Medios como Rolling Stone y Billboard han reportado que la separación fue tensa y que cualquier insinuación sobre la paternidad del nuevo bebé puede tener implicaciones legales en el estado de Georgia, donde la ley presume que el esposo es el padre de un niño nacido durante el matrimonio o separación legal.

Te puede interesar Stefon Diggs es confirmado como padre de otra bebé mientras espera hijo con Cardi B